Környezetvédelem

40 perce

Fenntartható megoldások: Szarvasra érkezett az államtitkár

Az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkárát látták vendégül Szarvason. A találkozón a környezetvédelem volt a téma, és egy helyi intézményt is meglátogattak.

Szabó Tímea

Raisz Anikó államtitkár asszonyt, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkárát látták vendégül Szarvason – olvashatjuk Dankó Béla országgyűlési képviselő Facebook oldalán. A találkozón Hodálik Pál polgármester is jelen volt.

Raisz Anikó egy helyi óvodát is meglátogatott. Kép forrása: Dankó Béla országgyűlési képviselő Facebook oldala

Az államtitkár meglátogatta a „Címmegtartó Zöld Óvoda” címet viselő Szarvas Város Óvodáját és Bölcsődéjét is, ahol a gyerekek már kicsi koruktól környezettudatos szemléletben nevelkednek, ezzel megalapozva felelős és tudatos felnőtté válásukat a jövőben. 

A környezetvédelem témája kiemelten fontos, így a képviselő kiemelte: a térségben mindig is nagy figyelmet fordítottak a fenntartható megoldások keresésére.  Fontosnak tartja, hogy a rendelkezésünkre álló erőforrásokat úgy használjuk, hogy elérhetők legyenek a jövő nemzedékei számára is. A fenntarthatóság a helyi közösségek és a kormányzat felelőssége is. Dankó Béla szerint Szarvas és térsége elkötelezett, hogy ebben jó példát mutasson. 

 

 

