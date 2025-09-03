40 perce
Fenntartható megoldások: Szarvasra érkezett az államtitkár
Az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkárát látták vendégül Szarvason. A találkozón a környezetvédelem volt a téma, és egy helyi intézményt is meglátogattak.
Raisz Anikó államtitkár asszonyt, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkárát látták vendégül Szarvason – olvashatjuk Dankó Béla országgyűlési képviselő Facebook oldalán. A találkozón Hodálik Pál polgármester is jelen volt.
Az államtitkár meglátogatta a „Címmegtartó Zöld Óvoda” címet viselő Szarvas Város Óvodáját és Bölcsődéjét is, ahol a gyerekek már kicsi koruktól környezettudatos szemléletben nevelkednek, ezzel megalapozva felelős és tudatos felnőtté válásukat a jövőben.
A környezetvédelem témája kiemelten fontos, így a képviselő kiemelte: a térségben mindig is nagy figyelmet fordítottak a fenntartható megoldások keresésére. Fontosnak tartja, hogy a rendelkezésünkre álló erőforrásokat úgy használjuk, hogy elérhetők legyenek a jövő nemzedékei számára is. A fenntarthatóság a helyi közösségek és a kormányzat felelőssége is. Dankó Béla szerint Szarvas és térsége elkötelezett, hogy ebben jó példát mutasson.
