Fenntartható megoldások: Szarvasra érkezett az államtitkár

Raisz Anikó államtitkár asszonyt, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkárát látták vendégül Szarvason – olvashatjuk Dankó Béla országgyűlési képviselő Facebook oldalán. A találkozón Hodálik Pál polgármester is jelen volt.

Raisz Anikó egy helyi óvodát is meglátogatott. Kép forrása: Dankó Béla országgyűlési képviselő Facebook oldala

Az államtitkár meglátogatta a „Címmegtartó Zöld Óvoda” címet viselő Szarvas Város Óvodáját és Bölcsődéjét is, ahol a gyerekek már kicsi koruktól környezettudatos szemléletben nevelkednek, ezzel megalapozva felelős és tudatos felnőtté válásukat a jövőben.

A környezetvédelem témája kiemelten fontos, így a képviselő kiemelte: a térségben mindig is nagy figyelmet fordítottak a fenntartható megoldások keresésére. Fontosnak tartja, hogy a rendelkezésünkre álló erőforrásokat úgy használjuk, hogy elérhetők legyenek a jövő nemzedékei számára is. A fenntarthatóság a helyi közösségek és a kormányzat felelőssége is. Dankó Béla szerint Szarvas és térsége elkötelezett, hogy ebben jó példát mutasson.