Közlekedők figyelem
1 órája
Teljesen lezárják a hidat, erre kell kerülni
Teljesen lezárják a hidat, az érintetteknek terelőúton kell közlekedniük.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Vármegyei Igazgatósága tájékoztatja a közlekedőket, hogy a Furta-Gyula összekötő úton, a 60+692 kilométerszelvényben található Remetei Fekete-Körös-hídon burkolatdilatáció és szigetelés cseréje miatt szeptember 22-től október 10-ig teljes hídzár mellett hídkarbantartási munkákat végeznek.
A lezárás időtartama alatt a kijelölt terelőút: Gyula – Doboz – Sarkad. Kérik az érintett útszakaszon haladókat, hogy a kihelyezett jelzéseknek megfelelően közlekedjenek.
