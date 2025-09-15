szeptember 15., hétfő

Közlekedők figyelem

17 perce

Teljesen lezárják a hidat, erre kell kerülni

Címkék#Furta#Doboz#Magyar Közút#burkolatdilatáció#Fekete-Körös-híd#hídzár#Gyula

Teljesen lezárják a hidat, az érintetteknek terelőúton kell közlekedniük.

Papp Gábor

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Vármegyei Igazgatósága tájékoztatja a közlekedőket, hogy a Furta-Gyula összekötő úton, a 60+692 kilométerszelvényben található Remetei Fekete-Körös-hídon burkolatdilatáció és szigetelés cseréje miatt szeptember 22-től október 10-ig teljes hídzár mellett hídkarbantartási munkákat végeznek.

Remetei Fekete-Körös-hídon a teljes hídzár
Remetei Fekete-Körös-hídon a teljes hídzár mellett hídkarbantartási munkákat végeznek. Fotó: Shutterstock/Illusztráció

A lezárás időtartama alatt a kijelölt terelőút: Gyula – Doboz – Sarkad. Kérik az érintett útszakaszon haladókat, hogy a kihelyezett jelzéseknek megfelelően közlekedjenek.

 

 

