Teljesen lezárják a hidat, erre kell kerülni

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Vármegyei Igazgatósága tájékoztatja a közlekedőket, hogy a Furta-Gyula összekötő úton, a 60+692 kilométerszelvényben található Remetei Fekete-Körös-hídon burkolatdilatáció és szigetelés cseréje miatt szeptember 22-től október 10-ig teljes hídzár mellett hídkarbantartási munkákat végeznek.

Remetei Fekete-Körös-hídon a teljes hídzár mellett hídkarbantartási munkákat végeznek. Fotó: Shutterstock/Illusztráció

A lezárás időtartama alatt a kijelölt terelőút: Gyula – Doboz – Sarkad. Kérik az érintett útszakaszon haladókat, hogy a kihelyezett jelzéseknek megfelelően közlekedjenek.