Több ezer embert csábított a természet a Fehértó napján - galériával, videóval

Elérkezett a várva várt nap, idén is várták a szervezők, az önkéntesek, az árusok, a fellépők, a sütésben, főzésben jeleskedők és mindazok, akik sok újdonsággal, meglepetésekkel készültek a Körös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi nyílt napjára, amit immáron 24. alkalommal Kardoskút önkormányzatával közösen szerveznek. A Fehértó napja sok ezer ember naptárába be volt írva, az már biztos, mert szombat reggeltől nem volt megállás.

Ízelítőt kaptak a Fehértó napján a látogatók a pásztorélet szépségéből is. A szerző felvétele

Irány a Fehértó!

Folyamatosan érkeztek a látogatók Orosháza, Kardoskút, Tótkomlós, Hódmezővásárhely irányából és az ország legtávolabbi vidékéről is, hogy részesei legyenek ennek a fantasztikus természeti csodákat, ismereteket kínáló kalandnak. Akik sokadjára jöttek, azok is úgy fogalmaztak: ez megunhatatlan! És valóban!

Senki nem unatkozott a nemzeti park nyílt napján. A szerző felvétele

A szikes tó egyedülálló világát, a madárvonulást felfedezni, megismerni, az állatokkal, madarakkal karnyújtásnyi távolságból találkozni, felejthetetlen élmény. És minden információt szemléletesen, játékosan úgy szippanthat magába kicsi gyermek és felnőtt ilyenkor, hogy az egy életre nyomot, emléket hagy benne.

A megnyitón Varga Pál polgármester emlékeztette a hallgatóságot, milyen születésnapot ünnepel a település (75 éve vált önállóvá a község) és azt külön kiemelte, milyen összhangban élnek a természetvédelmi területtel.

A Körös-Maros Nemzeti Park munkatársai mindent megmutattak

– Ezek a rendezvények alkalmasak arra, hogy itt, a természetben (kiszakadva településeink zajos, pörgős életéből), kicsit lelassulva, rácsodálkozhatunk a puszta csodáira. Öröm ezt a sok embert látni és büszkeség, hogy mi milyen fantasztikus környezeti közelségben élhetünk. Ezt nagyon becsüljük és nagyra értékeljük azt a szakmai munkát, amit a nemzeti park szakemberei ezért tesznek, nap mint nap – fogalmazott a házigazda település polgármestere.

A puszta, a madárvonulás, az őshonos állatok is vonzották a kíváncsi látogatókat. A szerző felvétele

Tirják László, a nemzeti park igazgatója a 24. rendezvényükről elmondta, minden korosztálynak szeretnének ilyenkor szórakoztató, látványos programokat kínálni egész napra. Külön szólt a madárvonulás aktualitásairól, kiemelte, a pusztában a kékvércsék most verődnek csapatba, indulnak délre. Az énekesmadarak vonulása is most zajlik, a telelő területeikre tartó madarakat a kilátóból is megfigyelhették a látogatók.