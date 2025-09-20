1 órája
Több ezer embert csábított a természet a Fehértó napján - galériával, videóval
Micsoda vonzerő!? Ha csak annyit írnánk, hogy Fehértó napja, sok ezer ember lelki szemei előtt megjelennének az őshonos állatok, a lovaskocsikázás, a ragadozómadár bemutatók, a kilátókból a puszta messzeségének a páratlan látványa, az egy napba sűrített élménydömping. Igen, elérkezett ismét a Körös-Maros Nemzeti Park kivételes napja. A puszta csendjét erre a néhány órára felváltotta az a zsongás, ami a szervezők számára a legszebb zene.
Elérkezett a várva várt nap, idén is várták a szervezők, az önkéntesek, az árusok, a fellépők, a sütésben, főzésben jeleskedők és mindazok, akik sok újdonsággal, meglepetésekkel készültek a Körös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi nyílt napjára, amit immáron 24. alkalommal Kardoskút önkormányzatával közösen szerveznek. A Fehértó napja sok ezer ember naptárába be volt írva, az már biztos, mert szombat reggeltől nem volt megállás.
Irány a Fehértó!
Folyamatosan érkeztek a látogatók Orosháza, Kardoskút, Tótkomlós, Hódmezővásárhely irányából és az ország legtávolabbi vidékéről is, hogy részesei legyenek ennek a fantasztikus természeti csodákat, ismereteket kínáló kalandnak. Akik sokadjára jöttek, azok is úgy fogalmaztak: ez megunhatatlan! És valóban!
A szikes tó egyedülálló világát, a madárvonulást felfedezni, megismerni, az állatokkal, madarakkal karnyújtásnyi távolságból találkozni, felejthetetlen élmény. És minden információt szemléletesen, játékosan úgy szippanthat magába kicsi gyermek és felnőtt ilyenkor, hogy az egy életre nyomot, emléket hagy benne.
A megnyitón Varga Pál polgármester emlékeztette a hallgatóságot, milyen születésnapot ünnepel a település (75 éve vált önállóvá a község) és azt külön kiemelte, milyen összhangban élnek a természetvédelmi területtel.
A Körös-Maros Nemzeti Park munkatársai mindent megmutattak
– Ezek a rendezvények alkalmasak arra, hogy itt, a természetben (kiszakadva településeink zajos, pörgős életéből), kicsit lelassulva, rácsodálkozhatunk a puszta csodáira. Öröm ezt a sok embert látni és büszkeség, hogy mi milyen fantasztikus környezeti közelségben élhetünk. Ezt nagyon becsüljük és nagyra értékeljük azt a szakmai munkát, amit a nemzeti park szakemberei ezért tesznek, nap mint nap – fogalmazott a házigazda település polgármestere.
Tirják László, a nemzeti park igazgatója a 24. rendezvényükről elmondta, minden korosztálynak szeretnének ilyenkor szórakoztató, látványos programokat kínálni egész napra. Külön szólt a madárvonulás aktualitásairól, kiemelte, a pusztában a kékvércsék most verődnek csapatba, indulnak délre. Az énekesmadarak vonulása is most zajlik, a telelő területeikre tartó madarakat a kilátóból is megfigyelhették a látogatók.
A Fehértó napjaFotók: Csete Ilona
A pásztorélet rengeteg látnivalót kínált
Az érkezők a kardoskúti Fehértó természeti értékeivel, a pásztorélettel való ismerkedés közben megpihentek Pusztaközponton, a kézművesek sátrainál, a kézműveskedésre csábító civileknél is volt inspiráció, a legkisebbeket pedig a népi játszótér vonzotta a bemutatók mellett. Ecsetvonások a Fehértó napján címmel kiállítással lepték meg orosházi alkotók az olvasókör nagytermében a látogatókat. A múzeum kiállítására, a természetfilm-vetítésre is sokan kíváncsiak voltak, a természetismereti vetélkedőre nevezők pedig akkor jártak szerencsével, ha mindenre is próbáltak figyelni, mindenhonnan tudtak információkat, ismereteket gyűjteni.
De tovább is volt, soroljuk még?
Ennyi ember a pusztában!
A csikós-, íjász-, solymász-, pásztorkutya és ragadozómadár-védelmi bemutatóval, a Nemzeti Parki Termék Védjegyes termékek vásárával is várták a látogatókat. A szürkemarha-, cigájapörkölt, eláruljuk, idén is mennyei volt, akik a finom falatokat túzoksörrel öblítették le, azok is elégedetten csettinthettek. A helyszínek között néhányan lépésszámlálóval dokumentálták, hogy igen, bejárható a puszta gyalogosan is, mások pedig a dottó kisvonat és pusztafogat szolgáltatásait részesítették előnyben.
