1 órája
Felsorakoztak a kiskerti javak a Fehérliliom Népfőiskolán - videóval
A Kondorosi Kertbarát Kör tagjai és helyi termelők hozták el kiskerti javaikat, portékáikat a Fehérliliom Népfőiskola Béres Lajos Gyógynövényházában hétvégén nyílt termékbemutatóra.
Zöldségek, gyümölcsök, aszalványok, lekvárok, mézek, befőttek, szörpök, pálinkák bizonyítják a kondorosi termelők szakértelmét, szorgalmát, törekvésüket arra, hogy amit csak lehet, a saját kezükkel állítsanak elő, mert annál nincs jobb.
Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere is arra buzdított, hogy aki csak teheti, látogasson el a népfőiskolára, és nézze meg a szorgos kezek munkájának gyümölcsét, hiszen a termékbemutató nyitvatartási időben szeptember 9-ig megtekinthető.
