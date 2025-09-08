Felsorakoztak a kiskerti javak a Fehérliliom Népfőiskolán - videóval

Zöldségek, gyümölcsök, aszalványok, lekvárok, mézek, befőttek, szörpök, pálinkák bizonyítják a kondorosi termelők szakértelmét, szorgalmát, törekvésüket arra, hogy amit csak lehet, a saját kezükkel állítsanak elő, mert annál nincs jobb.

Sokan voltak már eddig is kíváncsiak a kiskerti javakraFotó: Fehérliliom Népfőiskola/Facebook

Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere is arra buzdított, hogy aki csak teheti, látogasson el a népfőiskolára, és nézze meg a szorgos kezek munkájának gyümölcsét, hiszen a termékbemutató nyitvatartási időben szeptember 9-ig megtekinthető.