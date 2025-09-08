szeptember 8., hétfő

3 órája

Felsorakoztak a kiskerti javak a Fehérliliom Népfőiskolán - videóval

Címkék#gyümölcs#Kondorosi Kertbarát Kör#Fehérliliom Népfőiskola#kert#szörp#lekvár#méz

A Kondorosi Kertbarát Kör tagjai és helyi termelők hozták el kiskerti javaikat, portékáikat a Fehérliliom Népfőiskola Béres Lajos Gyógynövényházában hétvégén nyílt termékbemutatóra.

Nyemcsok László

Zöldségek, gyümölcsök, aszalványok, lekvárok, mézek, befőttek, szörpök, pálinkák bizonyítják a kondorosi termelők szakértelmét, szorgalmát, törekvésüket arra, hogy amit csak lehet, a saját kezükkel állítsanak elő, mert annál nincs jobb.

Sokan voltak már eddig is kíváncsiak a kiskerti javakraFotó: Fehérliliom Népfőiskola/Facebook

Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere is arra buzdított, hogy aki csak teheti, látogasson el a népfőiskolára, és nézze meg a szorgos kezek munkájának gyümölcsét, hiszen a termékbemutató nyitvatartási időben szeptember 9-ig megtekinthető.

Jól mutatnak a termékekFotó: Fehérliliom Népfőiskola/Facebook

 

 

 

