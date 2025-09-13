szeptember 13., szombat

Zöldítés

2 órája

Új fákat ültettek a településen

Címkék#pályázat#eredmények#fa#Versenyképes Járások Program#hírek#Szabadkígyós

A község sikeresen szerepelt az országfásítási pályázaton, melynek eredményeként 10 gömb szivarfa érkezett a településre.

Vincze Attila

A hírről Kosznáné dr. Pule Ilona, Szabadkígyós polgármestere számolt be Facebook-oldalán. Mint írta, a fákat a hivatal munkatársai már el is ültették, azoknak a helyére kerültek, ahol a korábban kiszáradt példányok álltak. Kiemelte, hogy ez is egy újabb lépés a község zöldebbé és élhetőbbé tétele felé, továbbá megköszönte a pályázati lehetőséget és a közreműködők munkáját. A polgármester megkért mindenkit, hogy vigyázzon a frissen ültetett fákra, hogy sokáig lehessen gyönyörködni bennük a község főterén. Kosznáné dr. Pule Ilona kitért arra is, hogy a Versenyképes Járások Program keretén belül a zöldítés, fásítás tovább folytatódik majd más területeken is Szabadkígyóson.

Új fákat ültettek Szabadkígyóson. Fotó: Kosznáné dr. Pule Ilona Facebook-oldala


 

 

