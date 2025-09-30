55 perce
Sokan nem is sejtik, de horrorbírság lehet a vége, ha ezt tesszük a házunk elé
Súlyos büntetést kockáztat az, aki felelőtlen módon ültet a háza elé fát – hívták fel a figyelmet az önkormányzatnál. Ha a faültetés helyszínét nem jól választjuk meg, a közigazgatási bírság milliókra is rúghat.
A közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet alapján a lakóknak kell gondoskodniuk a házuk előtti járda, valamint a járda és az úttest közötti terület gondozásáról, rendben tartásáról – hívták fel a figyelmet a biharugrai önkormányzat Facebook-oldalán. A faültetés is ebbe a kategóriába tartozik, ha rossz helyre kerül a csemete, az súlyos szankciókkal járhat.
Faültetés szabályai: nem akadályozhatja a láthatóságot
Mint fogalmaztak, a közlekedés biztonságát veszélyeztethetik bizonyos esetben a növények. Ezért azt kérték, hogy ne ültessenek olyan fákat a telkükre vagy a házuk elé, amelyek a beláthatóságot akadályozzák.
Aki nem figyel, az közigazgatási bírságra számíthat, ami
- természetes személy esetében 200 ezer forintig,
- jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében 2 millió forintig
terjedhet.
Békéscsabán is rendre felmerül a probléma
Annak, hogy a város tele van zölddel, általában Békéscsabán is mindenki örül. Előfordulnak azonban olyan közlekedési helyzetek, amikor az autósok inkább eltüntetnék a bokrokat, a sövényeket, hiszen nem lehet tőlük belátni a kereszteződéseket. A növényzet karbantartása, a fák gallyazása korábban a békéscsabai városi közgyűlés ülésén is szóba került. Kiderült, hogy a túlságosan megnőtt bokrokat, sövényeket kinek is kellene gondoznia, függetlenül attól, hogy ki ültette.
Vésztőn találtak megoldást?
Fák, bokrok miatt beláthatatlan és emiatt balesetveszélyes szakaszok miatt panaszkodtak a vésztői képviselő-testület közelmúltban tartott ülésén is. Itt kiderült, lesz-e megoldás a problémára.
