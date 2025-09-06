Újra becsöngettek a Fatornyos iskolában, öregdiákok találkoztak

A Békéscsaba határában álló épület 1898 és 1974 között tanyai iskola volt, és a környék gyerekeit tanították itt előbb egyházi, majd állami oktatásban – olvasható a Fatornyos iskola falán elhelyezett emléktáblát, amelyet a hálás tanítványok állítottak 2012-ben. Ahogy Kelemen Györgyné elmondta, azóta szinte minden évben össze is jönnek itt az öregdiákok és a pedagógusok, hogy megkoszorúzzák az emléktáblát és felelevenítsék emlékeiket, amelyek a találkozóknak köszönhetően egyre csak gyarapszanak. Így történt ez szombaton is.

Medovarszki András helyezte el a koszorút az emléktáblán. Fotó: Licska Balázs

Eleinte imádkoztak, aztán mozgalmi dalokat énekeltek

– 1949-ben kezdtem itt, és 1957-ben fejeztem be a nyolcadik osztályt – mesélte Medovarszki András, aki a Fatornyos iskolától két dűlőre, másfél kilométerre nevelkedett 21 éves koráig, és most is a környékben él.

1949-ről elmondta, hogy 4-5 évvel jártak akkor a második világháború után, amely közvetlenül nem érintette a környéket, a front hamar átvonult. Emlékszik viszont arra, hogy amíg eleinte még imádkoztak a tanyai iskolában, addig rá két hónapra már mozgalmi dalokat kellett énekelniük. Gyerekfejjel nem tudták, hogy ez a váltás igazából miért is volt jelképes.

Érzi a felolajozott padló szagát, a kályha füstjét

– Sárban, hóban is jönni kellett – folytatta. Mindenkinél volt egy fakés, ugyanis a lábbeliket alaposan meg kellett tisztítani, mielőtt beléptek a Fatornyos iskola tantermébe. Elmondta, hogy most is érzi

a felolajozott padló mindent átjáró szagát,

a szenes kályha füstjét.

Tablók és fényképek is őrzik, hogy milyen volt egykor a Fatornyos iskola. Fotó: Licska Balázs

A Fatornyos iskola két tanteremmel rendelkezett

Zsilák Lászlóné Drienyovszki Dorottya mutatta, hogy hol voltak a tantermek, hol voltak a pedagógusok szolgálati lakásai, és hogy tablók és régi fényképek őrzik az emlékeket. 1960 és 1968 között volt a Fatornyos iskola növendéke, hangsúlyozta, sokat köszönhet az iskolának. Emlékszik a lelkes pedagógusokra, akik szívvel-lélekkel tanítottak, és nemcsak a tananyagot adták le, hanem az életre is neveltek. Odafigyeltek a gyerekek boldogulására, továbbtanulására, és rendszeresen látogatták a szülőket, akiknek mindig elmondták, mennyire fontos az iskolába járás.