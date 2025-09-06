14 perce
Újra becsöngettek a Fatornyos iskolában, öregdiákok találkoztak
Immár évek óta vendégházként működik, egykor azonban tanyai iskola volt a Békéscsaba határában található különleges épület. A Kismegyer-tanyai körzeti általános iskola, más néven Fatornyos iskola egykori tanulói – a fürjesiekkel kiegészülve – ismét összejöttek szombaton. Elhozták emlékeiket, amelyeket a találkozón továbbiakkal bővítettek. Meséltek az öregdiákok és a volt pedagógusok is, hogy milyen volt itt tanulni, tanítani.
A Békéscsaba határában álló épület 1898 és 1974 között tanyai iskola volt, és a környék gyerekeit tanították itt előbb egyházi, majd állami oktatásban – olvasható a Fatornyos iskola falán elhelyezett emléktáblát, amelyet a hálás tanítványok állítottak 2012-ben. Ahogy Kelemen Györgyné elmondta, azóta szinte minden évben össze is jönnek itt az öregdiákok és a pedagógusok, hogy megkoszorúzzák az emléktáblát és felelevenítsék emlékeiket, amelyek a találkozóknak köszönhetően egyre csak gyarapszanak. Így történt ez szombaton is.
Eleinte imádkoztak, aztán mozgalmi dalokat énekeltek
– 1949-ben kezdtem itt, és 1957-ben fejeztem be a nyolcadik osztályt – mesélte Medovarszki András, aki a Fatornyos iskolától két dűlőre, másfél kilométerre nevelkedett 21 éves koráig, és most is a környékben él.
1949-ről elmondta, hogy 4-5 évvel jártak akkor a második világháború után, amely közvetlenül nem érintette a környéket, a front hamar átvonult. Emlékszik viszont arra, hogy amíg eleinte még imádkoztak a tanyai iskolában, addig rá két hónapra már mozgalmi dalokat kellett énekelniük. Gyerekfejjel nem tudták, hogy ez a váltás igazából miért is volt jelképes.
Érzi a felolajozott padló szagát, a kályha füstjét
– Sárban, hóban is jönni kellett – folytatta. Mindenkinél volt egy fakés, ugyanis a lábbeliket alaposan meg kellett tisztítani, mielőtt beléptek a Fatornyos iskola tantermébe. Elmondta, hogy most is érzi
- a felolajozott padló mindent átjáró szagát,
- a szenes kályha füstjét.
A Fatornyos iskola két tanteremmel rendelkezett
Zsilák Lászlóné Drienyovszki Dorottya mutatta, hogy hol voltak a tantermek, hol voltak a pedagógusok szolgálati lakásai, és hogy tablók és régi fényképek őrzik az emlékeket. 1960 és 1968 között volt a Fatornyos iskola növendéke, hangsúlyozta, sokat köszönhet az iskolának. Emlékszik a lelkes pedagógusokra, akik szívvel-lélekkel tanítottak, és nemcsak a tananyagot adták le, hanem az életre is neveltek. Odafigyeltek a gyerekek boldogulására, továbbtanulására, és rendszeresen látogatták a szülőket, akiknek mindig elmondták, mennyire fontos az iskolába járás.
Ebben a tanyai iskolában kezdte pályafutását
Orosz Györgyné pedagógusként itt kezdte pályafutását. Úgy véli, csodálatos szülőket kaptak a gyermekekkel együtt, akikkel közösen színjátszó szakkört szerveztek, vitték az előadásokat ide meg oda. Az volt a csúcs, amikor a két tanteremben összesen 158 tanulót oktattak, váltakozó tanításban, azaz együtt volt az 1-2., a 3-4., az 5-6. és a 7-8. osztály. A toronynak nem csak abban volt szerepe, hogy a harangot legyen hol megkongatni, hiszen havonta tartottak istentiszteleteket, kijárt az ügyeletes evangélikus lelkész.
Soha nem kellett fegyelmezni a diákokat a tanító szerint
Novák Pálné egy évet töltött pedagógusként a Kismegyer-tanyai körzeti általános iskolában, és főleg a szentmiklósiban tanított, amely ehhez a központi intézményhez tartozott a fürjesivel együtt. A szentmiklósi tanyai iskolában egy tanteremben volt minden diák az elsőtől a negyedik évfolyamig, és amíg egy osztállyal foglalkozott, addig a többiek a kiosztott feladatokat oldották meg. Hangsúlyozta, soha nem volt gond a gyermekekkel, akik segítették egymást, szurkoltak egymásnak, és hogy soha nem kellett őket fegyelmezni.
Immár vendégházként működik az iskola, ahova visszatérnek az öregdiákok
A Fatornyos iskola 1974-ben zárta be a kapuit. Később az épület a termelőszövetkezethez került, aztán mondhatni gazdátlanná vált, Dzurek Sándor 2008 körül vásárolta meg, immár vendégházként üzemelteti. Az egyik tanterem rendezvényteremmé vált, a másikból pedig három szobát alakítottak ki. Örül annak, hogy az öregdiákok, azok, akik kötődnek a Fatornyos iskolához, visszajárnak időről időre, megbeszélték, hogy évente találkoznak. A toronyban van harangláb, és bár immár harang is rendelkezésre áll, egyelőre nem került bele.
