Először nem felfelé, hanem lefelé nézve kell majd keresni az erdőt Jamina határában

Békéscsaba egy eddig nem látott mértékű, mintegy 100 millió forintos erdősítési, fásítási programot indított az úgynevezett LIFE IP HungAIRy projekt részeként. Több mint 15 hektárnyi területet érint – szerte a városban, a CsabaParktól Jamináig –, és annak keretében 105 ezer magágyi csemetét, valamint 1265 sorfaként ültetendő csemetét ültetnek. A kivitelező 2026 végéig a fenntartási munkálatokat is elvégzi – ismertették korábban a városfejlesztési nonprofit kft.-nél.

Jaminában tartottak lakossági fórumot annál a területnél, amelyet nagyban érint majd az erdősítési, fásítási program. Fotó: Dinya Magdolna

Több mint 100 ezer facsemetét ültetnek el a projekt részeként

Nagy Ferenc alpolgármester a keddi lakossági fórumon megerősítette, hogy összességében 15 hektáron több mint 100 ezer facsemetét ültetnek el, az egyik legfontosabb helyszín pedig a jaminai, a Báthory és a Pongrácz András utcák sarkán lévő terület. Itt erdősítés várható, és jelezte, hogy időbe telik, mire a facsemeték sokaságából erdő lesz. Amely fontos abban, hogy javítsák a városban a levegő minőségét, ez a projekt célkitűzése is egyben.

Nyolc-kilenc fafaj közül válogatnak, elegyes erdő születik Jamina határában

A talaj előkészítése után egyéves magágyi csemetéket – azaz magról nevelt, nagyjából 40-50 centiméteres csemetéket – ültetnek a Báthory és a Pongrácz András utcák sarkán lévő területen, összességében mintegy 100 ezret. Nyolc-kilenc fafaj közül válogatnak, így születik majd egy 10 hektáros elegyes erdő, amelyben lesz többek között

mezei juhar,

mezei szil,

magyar kőris,

vadcseresznye,

vadalma,

vadkörte

– ismertette Frankó Róbert okleves erdőmérnök.

A klimatikus viszonyoknak is megfelelnek majd a kiválasztott fafajok

A szakember műszaki ellenőrként tevékenykedik az erdősítési, fásítási programban, egyébként a Hatvanezer Fa Egyesületet is segíti. Kérdésre elmondta: nemcsak arra figyeltek, hogy a klimatikus viszonyoknak minél inkább megfelelő fajokat válasszanak, hanem arra is, hogy lehetőség szerint elkerülhessék az allergiás reakciókat. Az egyéves magágyi csemetéket Szekszárd környékéről hozzák, államilag ellenőrzött csemetekertből.

Itt a pontos menetrend, mikor mi várható az erdősítési, fásítási programban

A csemetéket ősszel és jövő év elején telepítik, és a kivitelezőnek – a közbeszerzési eljáráson nyertes cégnek – lesznek fenntartási feladatai is 2026 végéig. Azokat a csemetéket pedig, amelyek kimennek, pótolnia kell – ismertette Frankó Róbert. A szakember elmondta, hogy várhatóan a 100 ezerből 30 ezer csemete kipusztul az első évben, tehát előre kalkulálnak ezzel a helyzettel. Ezeket pótolni kell majd. Rá egy esztendőre várhatóan 10 ezer, a következő esztendőben pedig 5 ezer pusztul ki.