Először nem felfelé, hanem lefelé nézve kell majd keresni az erdőt Jamina határában
Lakossági fórumra várták kedden a jaminaiakat a Báthory és a Pongrácz András utca sarkára. Ezt a területet is érinti ugyanis az a nagyszabású erdősítési, fásítási program, amelyet 100 millió forintból valósít meg Békéscsaba a közeljövőben. A szakemberek kaptak bőven kérdéseket. A válaszokból kiderült, hogy miként zajlik az erdősítés, hogy várhatóan mennyi facsemete marad meg, hogy mikor lehet majd tényleg erdőben sétálni.
Békéscsaba egy eddig nem látott mértékű, mintegy 100 millió forintos erdősítési, fásítási programot indított az úgynevezett LIFE IP HungAIRy projekt részeként. Több mint 15 hektárnyi területet érint – szerte a városban, a CsabaParktól Jamináig –, és annak keretében 105 ezer magágyi csemetét, valamint 1265 sorfaként ültetendő csemetét ültetnek. A kivitelező 2026 végéig a fenntartási munkálatokat is elvégzi – ismertették korábban a városfejlesztési nonprofit kft.-nél.
Több mint 100 ezer facsemetét ültetnek el a projekt részeként
Nagy Ferenc alpolgármester a keddi lakossági fórumon megerősítette, hogy összességében 15 hektáron több mint 100 ezer facsemetét ültetnek el, az egyik legfontosabb helyszín pedig a jaminai, a Báthory és a Pongrácz András utcák sarkán lévő terület. Itt erdősítés várható, és jelezte, hogy időbe telik, mire a facsemeték sokaságából erdő lesz. Amely fontos abban, hogy javítsák a városban a levegő minőségét, ez a projekt célkitűzése is egyben.
Nyolc-kilenc fafaj közül válogatnak, elegyes erdő születik Jamina határában
A talaj előkészítése után egyéves magágyi csemetéket – azaz magról nevelt, nagyjából 40-50 centiméteres csemetéket – ültetnek a Báthory és a Pongrácz András utcák sarkán lévő területen, összességében mintegy 100 ezret. Nyolc-kilenc fafaj közül válogatnak, így születik majd egy 10 hektáros elegyes erdő, amelyben lesz többek között
- mezei juhar,
- mezei szil,
- magyar kőris,
- vadcseresznye,
- vadalma,
- vadkörte
– ismertette Frankó Róbert okleves erdőmérnök.
A klimatikus viszonyoknak is megfelelnek majd a kiválasztott fafajok
A szakember műszaki ellenőrként tevékenykedik az erdősítési, fásítási programban, egyébként a Hatvanezer Fa Egyesületet is segíti. Kérdésre elmondta: nemcsak arra figyeltek, hogy a klimatikus viszonyoknak minél inkább megfelelő fajokat válasszanak, hanem arra is, hogy lehetőség szerint elkerülhessék az allergiás reakciókat. Az egyéves magágyi csemetéket Szekszárd környékéről hozzák, államilag ellenőrzött csemetekertből.
Itt a pontos menetrend, mikor mi várható az erdősítési, fásítási programban
A csemetéket ősszel és jövő év elején telepítik, és a kivitelezőnek – a közbeszerzési eljáráson nyertes cégnek – lesznek fenntartási feladatai is 2026 végéig. Azokat a csemetéket pedig, amelyek kimennek, pótolnia kell – ismertette Frankó Róbert. A szakember elmondta, hogy várhatóan a 100 ezerből 30 ezer csemete kipusztul az első évben, tehát előre kalkulálnak ezzel a helyzettel. Ezeket pótolni kell majd. Rá egy esztendőre várhatóan 10 ezer, a következő esztendőben pedig 5 ezer pusztul ki.
Előbb kellenek fák az erdőbe, utána jöhetnek a padok
Annak, aki erdőt akar látni a területen, nyolc-tíz évig nem felfelé, hanem lefelé kell majd néznie – tette hozzá. Kérdésre beszélt arról is, hogy a területen előforduló vadak miatt két év múlva érdemes lesz körbekeríteni a területet, hogy ne okozzanak kárt az állatok, a kerítést később el lehet bontani. Sétányokat ugyancsak ki lehet majd az erdőben alakítani a későbbiekben, ám előbb fákra van szükség, nem padokra.
A kiszáradt, balesetveszélyes fákról is kérdeztek a lakossági fórumon
A lakossági fórumon több más, fákkal kapcsolatos téma is felmerült. Nagy Ferenc alpolgármester elmondta, hogy a 63 ezer közterületen lévő fa ápolása, gondozása folyamatos munkát igényel, mint ahogy figyel az önkormányzat a Pósteleken vagy a CsabaParkban lévő erdőkre is.
Megjegyezte, hogy a kiszáradt fák kivágását lehet kezdeményezni. Az elmúlt időszakban 550 kiszáradt fát jegyeztek fel az önkormányzatnál a nyári programban dolgozó diákok, két-három hónap is lehet, mire a munkával odaérnek. A balesetveszélyes fákat azonban azonnal jelezni kell, hiszen azokat rögtön ki kell vágni, a sürgős feladatokat előre veszik. Nem mindegy tehát, hogy mondhatni csak kiszáradt, vagy veszélyes is az a fa, amelyet kivágnának.
A CsabaParkot is érinti a projekt, ott is lesz lakossági fórum
A LIFE IP HungAIRy projekt keretében megvalósuló erdősítési, fásítási program a CsabaParkot is jelentős mértékben érinti. Azzal kapcsolatban, hogy mi várható a parkerdőben, a jaminaihoz hasonlóan, szeptember 9-én, kedden 16.30 órakor a CsabaPark Körte sori fogadóépületénél tartanak lakossági fórumot.
