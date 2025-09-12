40 perce
Elmondták, mi lesz az Andrássy úti platánokkal és a CsabaParkban az őzekkel
Fontos, a fákkal kapcsolatos bejelentéseket tett Szarvas Péter. Békéscsaba polgármestere ismertette, hogy elindult a város több helyszínén az erdősítési, fásítási program. Közben felmérik az Andrássy úti platánok állapotát, illetve kiderült, hogy mennyi kiszáradt fát kellene kivágni, meghökkentő számot mondott.
Elindult az erdősítési, fásítási program – ismertette Szarvas Péter a pénteken a városházán tartott sajtótájékoztatón. Békéscsaba polgármestere elmondta, hogy szerte a városban összesen 120 ezer magágyi csemetét és 1200 nevelt fát ültetnek el. Komoly erdősítés várható Jaminában, a Báthory és a Pongrácz András utcák sarkán lévő területen, valamint a CsabaParkban kétszer másfél hektáron.
Az erdősítési, fásítási program kivágásokkal indul
Kiemelte, hogy a CsabaParkban, a 45 hektáros parkerdőben elkezdtek kiszáradni a fák. A szakemberek feltárták a folyamat okait, problémát jelent
- egyrészt a talaj minősége,
- másrészt a csapadékszegény időjárás, a vízhiány.
Nem csak a projekttel érintett, összesen három hektáron tapasztalni bajokat, elkerülhetetlen lesz a beavatkozás máshol is a következő években.
Mi lesz az őzekkel a CsabaParkban?
Egyesek szerint 7-8, mások szerint 13-14 őz él a CsabaParkban – folytatta a városvezető. Pontosan ezért a területet, ahol magágyi csemetéket ültetnek, körbe kell majd keríteni, miközben úgy kell az egész erdősítést és a terület gondozását megoldani, hogy az állatok élőhelyét se veszélyeztessék.
Szigorúan tilos a futópályán kerékpározni
A CsabaPark kapcsán kiemelte: szigorúan tilos a rekortán futópályán kerékpározni, rollerezni, kutyát sétáltatni, babakocsit tolni – ugyanis a kerekek tönkreteszik –; az csak sétálásra, futásra való. Azt, hogy mik a szabályok, fel is tüntetik, mégis vannak, akik fittyet hánynak minderre. Kérte az előírások betartását, a 4,5 kilométernyi rekortán futópálya kialakítása 100 millió forintba került.
Hónapokon keresztül gyűjtik majd a lehullott faleveleket
Elmondta, hogy a városüzemeltetési feladatok között a következő időszakban elsőbbséget élvez majd a fákról lehulló falevelek összegyűjtése, elszállítása, főleg a burkolt felületekről. Ehhez rendelkezésre állnak az eszközök, az elmúlt években két komoly gépet is vásároltak, platós teherautóval dolgoznak. Mivel például a platánoknál a falevelek hullása szeptembertől akár márciusig, úgy a lomb összegyűjtése is eltarthat hónapokon keresztül.
Felmérik az Andrássy úti platánok állapotát
Beszélt arról, hogy az önkormányzat megrendelte az Andrássy úti platánok vizsgálatát, a Szent István tértől a vasútállomásig, a több kilométeres szakaszon mintegy 200 platán található. A szakemberek egyenként felmérik a platánok állapotát, a vizsgálat egyelőre nem ért vége. Hozzátette: a gesztenyefáknál is lehetnek gondok a száraz időjárás miatt, mindez megfigyelhető a 60-70 éves, az Árpád soron vagy a Széchenyi-ligetben lévő gesztenyefák állapotán.
Több mint 500 fát kellene kivágni Békéscsaba-szerte
Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere elmondta, hogy a közelmúltban a nyári diákmunkaprogram keretében a fiatalok segítségével összegyűjtötték szerte a városban, hogy pontosan mely helyszíneken szükséges fákat kivágni, mivel azok kiszáradtak. Több mint 500 fáról van szó, ütemesen haladnak a munkával, mivel jelenleg mindegyik kivágására nincs forrás, a balesetveszélyeseket veszik előre. A kivágott fákat a város telephelyére, a Mazán László utcába viszik, szociális tüzelőként rászorulókhoz kerülnek majd térítésmentesen.
