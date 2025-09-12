Elmondták, mi lesz az Andrássy úti platánokkal és a CsabaParkban az őzekkel

Elindult az erdősítési, fásítási program – ismertette Szarvas Péter a pénteken a városházán tartott sajtótájékoztatón. Békéscsaba polgármestere elmondta, hogy szerte a városban összesen 120 ezer magágyi csemetét és 1200 nevelt fát ültetnek el. Komoly erdősítés várható Jaminában, a Báthory és a Pongrácz András utcák sarkán lévő területen, valamint a CsabaParkban kétszer másfél hektáron.

Az erdősítési, fásítási programról, az Andrássy úti platánokról és a gesztenyefákról is beszélt Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere. Fotó: Dinya Magdolna

Az erdősítési, fásítási program kivágásokkal indul

Kiemelte, hogy a CsabaParkban, a 45 hektáros parkerdőben elkezdtek kiszáradni a fák. A szakemberek feltárták a folyamat okait, problémát jelent

egyrészt a talaj minősége,

másrészt a csapadékszegény időjárás, a vízhiány.

Nem csak a projekttel érintett, összesen három hektáron tapasztalni bajokat, elkerülhetetlen lesz a beavatkozás máshol is a következő években.

Mi lesz az őzekkel a CsabaParkban?

Egyesek szerint 7-8, mások szerint 13-14 őz él a CsabaParkban – folytatta a városvezető. Pontosan ezért a területet, ahol magágyi csemetéket ültetnek, körbe kell majd keríteni, miközben úgy kell az egész erdősítést és a terület gondozását megoldani, hogy az állatok élőhelyét se veszélyeztessék.

Szigorúan tilos a futópályán kerékpározni

A CsabaPark kapcsán kiemelte: szigorúan tilos a rekortán futópályán kerékpározni, rollerezni, kutyát sétáltatni, babakocsit tolni – ugyanis a kerekek tönkreteszik –; az csak sétálásra, futásra való. Azt, hogy mik a szabályok, fel is tüntetik, mégis vannak, akik fittyet hánynak minderre. Kérte az előírások betartását, a 4,5 kilométernyi rekortán futópálya kialakítása 100 millió forintba került.

Hónapokon keresztül gyűjtik majd a lehullott faleveleket

Elmondta, hogy a városüzemeltetési feladatok között a következő időszakban elsőbbséget élvez majd a fákról lehulló falevelek összegyűjtése, elszállítása, főleg a burkolt felületekről. Ehhez rendelkezésre állnak az eszközök, az elmúlt években két komoly gépet is vásároltak, platós teherautóval dolgoznak. Mivel például a platánoknál a falevelek hullása szeptembertől akár márciusig, úgy a lomb összegyűjtése is eltarthat hónapokon keresztül.