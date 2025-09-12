szeptember 12., péntek

Elmondták, mi lesz az Andrássy úti platánokkal és a CsabaParkban az őzekkel

Címkék#Szarvas Péter#parkerdő#fásítás#program

Fontos, a fákkal kapcsolatos bejelentéseket tett Szarvas Péter. Békéscsaba polgármestere ismertette, hogy elindult a város több helyszínén az erdősítési, fásítási program. Közben felmérik az Andrássy úti platánok állapotát, illetve kiderült, hogy mennyi kiszáradt fát kellene kivágni, meghökkentő számot mondott.

Licska Balázs

Elindult az erdősítési, fásítási program – ismertette Szarvas Péter a pénteken a városházán tartott sajtótájékoztatón. Békéscsaba polgármestere elmondta, hogy szerte a városban összesen 120 ezer magágyi csemetét és 1200 nevelt fát ültetnek el. Komoly erdősítés várható Jaminában, a Báthory és a Pongrácz András utcák sarkán lévő területen, valamint a CsabaParkban kétszer másfél hektáron.

szó esett a fásítási programról is
Az erdősítési, fásítási programról, az Andrássy úti platánokról és a gesztenyefákról is beszélt Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere. Fotó: Dinya Magdolna

Az erdősítési, fásítási program kivágásokkal indul

Kiemelte, hogy a CsabaParkban, a 45 hektáros parkerdőben elkezdtek kiszáradni a fák. A szakemberek feltárták a folyamat okait, problémát jelent

  • egyrészt a talaj minősége,
  • másrészt a csapadékszegény időjárás, a vízhiány.

Nem csak a projekttel érintett, összesen három hektáron tapasztalni bajokat, elkerülhetetlen lesz a beavatkozás máshol is a következő években.

Mi lesz az őzekkel a CsabaParkban?

Egyesek szerint 7-8, mások szerint 13-14 őz él a CsabaParkban – folytatta a városvezető. Pontosan ezért a területet, ahol magágyi csemetéket ültetnek, körbe kell majd keríteni, miközben úgy kell az egész erdősítést és a terület gondozását megoldani, hogy az állatok élőhelyét se veszélyeztessék.

Szigorúan tilos a futópályán kerékpározni

A CsabaPark kapcsán kiemelte: szigorúan tilos a rekortán futópályán kerékpározni, rollerezni, kutyát sétáltatni, babakocsit tolni – ugyanis a kerekek tönkreteszik –; az csak sétálásra, futásra való. Azt, hogy mik a szabályok, fel is tüntetik, mégis vannak, akik fittyet hánynak minderre. Kérte az előírások betartását, a 4,5 kilométernyi rekortán futópálya kialakítása 100 millió forintba került. 

Hónapokon keresztül gyűjtik majd a lehullott faleveleket

Elmondta, hogy a városüzemeltetési feladatok között a következő időszakban elsőbbséget élvez majd a fákról lehulló falevelek összegyűjtése, elszállítása, főleg a burkolt felületekről. Ehhez rendelkezésre állnak az eszközök, az elmúlt években két komoly gépet is vásároltak, platós teherautóval dolgoznak. Mivel például a platánoknál a falevelek hullása szeptembertől akár márciusig, úgy a lomb összegyűjtése is eltarthat hónapokon keresztül.

Felmérik az Andrássy úti platánok állapotát

Beszélt arról, hogy az önkormányzat megrendelte az Andrássy úti platánok vizsgálatát, a Szent István tértől a vasútállomásig, a több kilométeres szakaszon mintegy 200 platán található. A szakemberek egyenként felmérik a platánok állapotát, a vizsgálat egyelőre nem ért vége. Hozzátette: a gesztenyefáknál is lehetnek gondok a száraz időjárás miatt, mindez megfigyelhető a 60-70 éves, az Árpád soron vagy a Széchenyi-ligetben lévő gesztenyefák állapotán.

Több mint 500 fát kellene kivágni Békéscsaba-szerte

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere elmondta, hogy a közelmúltban a nyári diákmunkaprogram keretében a fiatalok segítségével összegyűjtötték szerte a városban, hogy pontosan mely helyszíneken szükséges fákat kivágni, mivel azok kiszáradtak. Több mint 500 fáról van szó, ütemesen haladnak a munkával, mivel jelenleg mindegyik kivágására nincs forrás, a balesetveszélyeseket veszik előre. A kivágott fákat a város telephelyére, a Mazán László utcába viszik, szociális tüzelőként rászorulókhoz kerülnek majd térítésmentesen.

 

 

