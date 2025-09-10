Elkezdték a fák kivágását, sivár képet mutat a CsabaPark – galériával, videóval

Békéscsaba a levegő minőségének javítását célzó, úgynevezett LIFE IP HungAIRy projekt keretében 100 millió forintból egy nagyszabású erdősítési, fásítási programot valósít meg. A 100 millió forintos program a CsabaParkot is érinti, amely az elmúlt években a békéscsabaiak és a városba érkezők kedvelt helyszínévé vált – vezette fel a kedden a CsabaParkban tartott lakossági fórumot Szarvas Péter polgármester.

Tarvágással kezdődött a CsabaParkban a nagyszabású erdősítési, fásítási program. Itt három hektáron 24 ezer egyéves magágyi csemetét ültetnek. Fotó: Bencsik Ádám

Három hektáron lényegében újratelepítik az erdőt a CsabaParkban

Elmondta, hogy a CsabaPark esetében egy nagyjából 50 hektáros erdőről van szó. A terület közel felén nem megfelelő a talaj minősége, illetve annak idején olyan fafajtákat telepítettek, amelyek a mostani klimatikus viszonyoknak nem igazán felelnek meg. Elkezdtek kiszáradni a fák. Ezért úgy döntöttek, hogy kétszer 1,5 hektáron, azaz összesen 3 hektáron rendbe teszik, lényegében újratelepítik az erdőt: a tarvágás után 24 ezer magágyi csemetét ültetnek, olyan fajtákat, amelyek tűrik a mostani éghajlatot.

Az 50 éves állomány jelentős része veszélyben van

A CsabaParkban a parkerdő háromnegyede válságos állapotban van, fele pedig ki is pusztult – mondta Frankó Róbert okleves erdőmérnök, aki műszaki ellenőrként tevékenykedik az erdősítési, fásítási programban. A talajviszonyok nem megfelelőek, a kocsányos tölgy pedig jelenlegi klímát nem igazán viseli. Az állomány 50 éves:

az első 30 évben nem jelentkeztek a pusztulás nyomai,

majd foltokban megjelent a probléma,

a 2000-es évektől mostanra pedig jelentősen felgyorsult a folyamat.

Klímatűrő fafajtákat telepítenek, elegyes erdőt hoznak létre

Bár valóban fájdalmas, szükséges ez a beavatkozás – tette hozzá. A szakember hangsúlyozta, hogy a tarvágást követően olyan fafajtákat telepítenek, amelyek megfelelnek a mostani klimatikus viszonyoknak – példaként hozta fel a magyar kőrist, a juharokat –, előrevetítette azonban, hogy az első évben a telepített magágyas csemeték egy része ki fog pusztulni, a pótlásról azonban a kivitelezőnek gondoskodnia kell. Egy elegyes erdőt, egy klímatűrő állományt telepítenek, és nem szükséges tíz év sem, hogy ismét erdő legyen a CsabaPark érintett részein.