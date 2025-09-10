53 perce
Elkezdték a fák kivágását, sivár képet mutat a CsabaPark – galériával, videóval
Körbekerítették az érintett területet, és elkezdték a kipusztult fák kivágását a CsabaParkban. Békéscsaba egy nagyszabású erdősítési, fásítási programot valósít meg 100 millió forintból, amely a város több helyszínét, így a CsabaParkot is érinti. Erről tartottak kedden lakossági fórumot, amelyen válaszoltak a felmerült kérdésekre.
Békéscsaba a levegő minőségének javítását célzó, úgynevezett LIFE IP HungAIRy projekt keretében 100 millió forintból egy nagyszabású erdősítési, fásítási programot valósít meg. A 100 millió forintos program a CsabaParkot is érinti, amely az elmúlt években a békéscsabaiak és a városba érkezők kedvelt helyszínévé vált – vezette fel a kedden a CsabaParkban tartott lakossági fórumot Szarvas Péter polgármester.
Három hektáron lényegében újratelepítik az erdőt a CsabaParkban
Elmondta, hogy a CsabaPark esetében egy nagyjából 50 hektáros erdőről van szó. A terület közel felén nem megfelelő a talaj minősége, illetve annak idején olyan fafajtákat telepítettek, amelyek a mostani klimatikus viszonyoknak nem igazán felelnek meg. Elkezdtek kiszáradni a fák. Ezért úgy döntöttek, hogy kétszer 1,5 hektáron, azaz összesen 3 hektáron rendbe teszik, lényegében újratelepítik az erdőt: a tarvágás után 24 ezer magágyi csemetét ültetnek, olyan fajtákat, amelyek tűrik a mostani éghajlatot.
Az 50 éves állomány jelentős része veszélyben van
A CsabaParkban a parkerdő háromnegyede válságos állapotban van, fele pedig ki is pusztult – mondta Frankó Róbert okleves erdőmérnök, aki műszaki ellenőrként tevékenykedik az erdősítési, fásítási programban. A talajviszonyok nem megfelelőek, a kocsányos tölgy pedig jelenlegi klímát nem igazán viseli. Az állomány 50 éves:
- az első 30 évben nem jelentkeztek a pusztulás nyomai,
- majd foltokban megjelent a probléma,
- a 2000-es évektől mostanra pedig jelentősen felgyorsult a folyamat.
Klímatűrő fafajtákat telepítenek, elegyes erdőt hoznak létre
Bár valóban fájdalmas, szükséges ez a beavatkozás – tette hozzá. A szakember hangsúlyozta, hogy a tarvágást követően olyan fafajtákat telepítenek, amelyek megfelelnek a mostani klimatikus viszonyoknak – példaként hozta fel a magyar kőrist, a juharokat –, előrevetítette azonban, hogy az első évben a telepített magágyas csemeték egy része ki fog pusztulni, a pótlásról azonban a kivitelezőnek gondoskodnia kell. Egy elegyes erdőt, egy klímatűrő állományt telepítenek, és nem szükséges tíz év sem, hogy ismét erdő legyen a CsabaPark érintett részein.
Minden kérdésre válaszoltak a lakossági fórumon
A lakossági fórumon felmerült, hogy ha ilyen drasztikus a helyzet, akkor a jövőben is szükség lehet-e tarvágásokra, illetve újraerdősítésre a CsabaParkban. Szarvas Péter polgármester hangsúlyozta, hogy egyelőre ilyet nem lehet bejelenteni. Frankó Róbert okleveles erdőmérnök pedig jogszabályokat említett, és azt, hogy a CsabaPark elsősorban természetvédelmi céllal jött létre – ehhez azonban őshonos, elegyes faállomány kell –, csak másodsorban parkerdőnek.
Az Élővíz-csatornából fel lehetne tölteni a CsabaPark csatornáit
Nem zárható ki az öntözés, de ekkora területnél és mennyiségnél nem megoldás. A légköri aszály egyébként is veszélyesebb, mint a csapadék hiánya – válaszolt egy másik, szintén a lakossági fórumon felmerült felvetésre a szakember. Vass Csaba, a CsabaParkot üzemeltető városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezető-helyettese pedig hozzátette: az eddigi mérések alapján a Élővíz-csatornából gravitációs úton, tehát szivattyúk nélkül fel lehetne tölteni a CsabaPark csatornáit.
Nem okoznak kárt a létesítményekben a munkálatok során
Időszakosan, a munkálatok miatt lehetnek korlátozások a CsabaParkban, például a futópálya vagy a CsabaParkon keresztülvezető, a Degré utca folytatását jelentő járda használatában – mondta Szarvas Péter polgármester. Frankó Róbert okleveles erdőmérnök pedig egy kérdésre válaszolva hozzátette: részletes tervet dolgoztak ki, és olyan gépeket alkalmaznak, olyan szállítási útvonalakat jelöltek ki a munkálatokra, hogy minimális legyen az esélye annak, hogy kárt okoznak bármiben is.
Kérte a rekortán futópálya szabályos használatát a városvezető
A városvezető ennek kapcsán beszélt a rekortán futópályáról, és hogy azt futásra, sétálásra lehet használni. Ahogy azt jelzik is, például kerékpárral vagy kutyával nem lehet rá felmenni. Ennek ellenére vannak olyanok, akik ott tekernek, ott sétáltatnak kutyát. Kérte a szabályok betartását.
Lakossági fórum Csaba Park fásításFotók: Bencsik Ádám
Több mint félezer fát kell kivágni szerte a városban
Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy Békéscsaba közterületein 65 ezer fa található, és hogy a tizede veszélyben van. Példaként hozta fel az Andrássy úti platánsort. Az elmúlt időszakban felmérték, hogy hol lehet szükség a kiszáradt fák kivágására, és összességében több mint 500 helyen kell beavatkozni, szerte a városban, a Fényestől, a Lencsési lakóteleptől Mezőmegyerig, Jamináig. Kiemelte, hogy ezek pótlására ugyancsak nagy hangsúlyt kell fektetni.
Jaminát is nagy mértékben érinti az erdősítési, fásítási program
Korábban Jaminában tartottak lakossági fórumot az erdősítési, fásítási programmal kapcsolatban, ugyanis a Báthory és a Pongrácz András utcák sarkán lévő területen mintegy 100 ezer egyéves magágyi csemetét telepítenek a talaj előkészítését követően, létrehozva egy 10 hektáros erdőt. Itt is nyolc-kilenc klímatűrő fafaj közül válogatnak. Itt is előrevetítették, hogy várhatóan az első évben az állomány 30 százaléka ki fog pusztulni, aminek pótlásáról gondoskodnia kell a kivitelezőnek.