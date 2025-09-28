Örömtánc, remek ételek és elismerések: felejthetetlen volt az idei falunap - galériával

A kaszaperi önkormányzat korábban meghirdette versenyeit, például lehetett a háziasszonyoknak sütkérezni, kenyér és sütemények versenyére készíthettek édes és sós specialitásokat, de ne feledkezzünk meg a kiváló helyi pálinkákról és azokról a nevezőkről, akik szombaton reggel gyújtottak a bográcsaik alá, mert a pörköltfőzés is egy népszerű program ilyenkor! A falunap hagyománya a tombolasorsolás is, rengeteg tombolatárgy érkezett a felajánlóktól, a mecénásoktól.

Kaszaper falunapja idén is sokszínű programot kínált, a Pitypang zenekart imádta a közönség. A szerző felvétele

A falunap sok kaszaperinek kínált kikapcsolódást

A helyi alkotók is lázban égtek, ilyenkor alkalmuk adódik bemutatkozni Te alkottad, mi kiállítjuk címmel. Az erős emberek versenye (Kaszaper bikája) népszerű, úgy tudjuk, kilencen neveztek idén. Az asszonyok nem az erejüket, inkább a zenés örömtáncukat mutatták meg a közönségnek. S közben folyamatosan érkeztek a szélrózsa minden irányából motorosok, hiszen a kaszaperi találkozás kihagyhatatlan szeptember végén.

A Pitypang zenekar a gyerekekhez érkezett, ám olyan interaktív volt a műsoruk, hogy abba bekapcsolódtak még az apukák is.

A falunap arról is szól, hogy elismerjék Kaszaper közösségének legkiválóbb polgárait, köszöntsék az újszülötteket és mindazokat, akik életútjukkal példát mutatnak. A köszöntés után a kitüntető címek sorában elsőként szólították Bacsa Jánost, majd Szabó Bíborkát, ők Polgármesteri elismerő oklevelet vettek át Kun László polgármestertől.

Életfa hirdeti az újszülöttek neveit

A jubiláló házaspárok közül gratuláltak a 60. házassági évfordulójukat ünneplő párnak, Kocsis Istvánnak és Juhász Juliannának, az 55. házassági évfordulójukat ünneplőknek, Zsigovics Antalnak és Gálos Margitnak, Katona Istvánnak és Szabó Máriának, Hegyi Lajosnak és Kiss Erzsébetnek, Varga Istvánnak és Kőházi Mária Júliának, valamint az 50. házassági évfordulójukat ünneplő Fudala Istvánnak és Dénes Juliannának.

Köszöntötték az idei évben született gyermekeket (13) és szüleiket, a gyerekek nevei felkerültek az életfára.