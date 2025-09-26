199 éves lett a település és egyre többen laknak itt. Vajon mi a titka? - galériával

Jeles nap a gádorosiak életében szeptember utolsó hétvégéje. A falunap 24 éve azért szerveződik minden évben, hogy megemlékezzenek a település történetéről is. Gádoros újratelepítése óta már 199 esztendő telt el.

Molnár Sándor: egy rendezett település Gádoros, ahol nem fogy, hanem gyarapszik a lakosság. A szerző felvétele

– Ez nem csupán büszkeséggel, hanem felelősséggel is felruház bennünket. Nem csupán fenntartjuk Gádoros település állapotát, hanem azt építjük, gyermekeink, unokáink és a falusi közösség boldogulását szorgalmazzuk. Ez is a dolgunk – fogalmazott köszöntőjében dr. Szilágyi Tibor. A polgármester az elmúlt egy évben az önkormányzat sikeres pályázatairól is beszámolt, amik hozzájárulnak az ott élők életminőségének a javulásához is.

Falunap: a közösség összefogásáról, sikereikről is szól

Ezeknek köszönhetően új beruházások kezdődnek a községben. És folytatódik az útburkolatok felújítása, megújul a piactér, az Ady Endre és a Jókai utca egy része, kialakítják a Kossuth utcán a csapadékvíz-elvezetőrendszert. A gondozási központ, a Tóth asszony-féle közösségi ház energetikai felújítása is megtörténik; elkezdődik a közvilágítás korszerűsítése. Az óvodában új csoportszobát alakítanak ki.

– Ezek a beruházások azt szolgálják, hogy Gádoros olyan hely legyen, ahol jó élni, ahová jó hazatérni – zárta ünnepi gondolatait a település vezetője, majd a meghívott vendégeik egyike, Molnár Sándor, a Békés vármegyei közgyűlés elnöke szólt az ünneplőkhöz.

– 199 év nagy idő. Gádoros településképén látszik, mennyire szeretik az itt élők. Rendezettek az utcák, a házak, a terek. Akik itt letelepedtek, magukénak érzik ezt a helyet. Gádoros az a hely, ahol a lakosságszám nem csökkent, hanem lassú gyarapodásnak indult. Sajnos vármegyénkben ez a szám évente 1 százalékkal csökken. De a kitörési lehetőség itt van, a környék nagy beruházásai meghozzák azt a várt fejlődést Békés vármegyének is, ami az itt élőket képes megtartani, és gazdaságilag is megerősíti a településeket.

A hagyományokat követve ezután az előző falunap óta született gyermekeknek és szüleiknek adta át (22 családnak) az önkormányzat jelképes köszöntő ajándékát a polgármester.