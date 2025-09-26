26 perce
199 éves lett a település és egyre többen laknak itt. Vajon mi a titka? - galériával
Két nap a hagyományőrzésről, az ősök emléke előtti tisztelgésről szól. A falunap a vidámság, a szórakoztató együttlét mellett alkalmat ad arra, hogy a közösség legjeit köszöntsék: a 100 éves mellett a legifjabbakat és a legkiválóbbakat. Ez a hely, ahol mi jártunk, egyike azoknak Békésben, ahol nem fogy a lakosság.
Jeles nap a gádorosiak életében szeptember utolsó hétvégéje. A falunap 24 éve azért szerveződik minden évben, hogy megemlékezzenek a település történetéről is. Gádoros újratelepítése óta már 199 esztendő telt el.
– Ez nem csupán büszkeséggel, hanem felelősséggel is felruház bennünket. Nem csupán fenntartjuk Gádoros település állapotát, hanem azt építjük, gyermekeink, unokáink és a falusi közösség boldogulását szorgalmazzuk. Ez is a dolgunk – fogalmazott köszöntőjében dr. Szilágyi Tibor. A polgármester az elmúlt egy évben az önkormányzat sikeres pályázatairól is beszámolt, amik hozzájárulnak az ott élők életminőségének a javulásához is.
Falunap: a közösség összefogásáról, sikereikről is szól
Ezeknek köszönhetően új beruházások kezdődnek a községben. És folytatódik az útburkolatok felújítása, megújul a piactér, az Ady Endre és a Jókai utca egy része, kialakítják a Kossuth utcán a csapadékvíz-elvezetőrendszert. A gondozási központ, a Tóth asszony-féle közösségi ház energetikai felújítása is megtörténik; elkezdődik a közvilágítás korszerűsítése. Az óvodában új csoportszobát alakítanak ki.
– Ezek a beruházások azt szolgálják, hogy Gádoros olyan hely legyen, ahol jó élni, ahová jó hazatérni – zárta ünnepi gondolatait a település vezetője, majd a meghívott vendégeik egyike, Molnár Sándor, a Békés vármegyei közgyűlés elnöke szólt az ünneplőkhöz.
– 199 év nagy idő. Gádoros településképén látszik, mennyire szeretik az itt élők. Rendezettek az utcák, a házak, a terek. Akik itt letelepedtek, magukénak érzik ezt a helyet. Gádoros az a hely, ahol a lakosságszám nem csökkent, hanem lassú gyarapodásnak indult. Sajnos vármegyénkben ez a szám évente 1 százalékkal csökken. De a kitörési lehetőség itt van, a környék nagy beruházásai meghozzák azt a várt fejlődést Békés vármegyének is, ami az itt élőket képes megtartani, és gazdaságilag is megerősíti a településeket.
A hagyományokat követve ezután az előző falunap óta született gyermekeknek és szüleiknek adta át (22 családnak) az önkormányzat jelképes köszöntő ajándékát a polgármester.
Kozmer Imre Gádoros díszpolgára
Bejelentette dr. Szilágyi Tibor polgármester, hogy 2025-ben Gádoros Díszpolgára kitüntető címet adományozott a képviselő-testület Kozmer Imre részére példamutató pedagógusi tevékenységéért.
A közönség soraiban foglalt helyet Gádoros legidősebb polgára, Nagy Sámuelné, Tetlák Judit, ő idén július 29-én töltötte be 100. életévét. Egészségi állapota, szellemi frissessége, humora, életfelfogása példaértékű mindenki számára – őt is köszöntötték, ahogy a legidősebb házaspárt, Szabó Balázst és feleségét, Juhász Veronika Máriát. Ők 67 éve mondták ki a boldogító igent.
Idén is 5 ingatlan tulajdonosát jutalmazták meg: a Virágos, rendezett porta díjat kapta Hegedűs András, Horváth Zsuzsanna, Varga József és felesége, Kocsis János Zsolt és családja. Az ünnepség a szelíd kismotorosok (Gádoros néhány éve köszöntött újszülöttjei) felvonulásával ért véget.
Falunap 199 éves lett a településFotók: A szerző felvétele
Áll a sátor, indul az őszi, téli szezon, a tyeplát is rendbehozták - galériával, videóval