szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

16°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Falunap

57 perce

199 éves lett a település és egyre többen laknak itt. Vajon mi a titka? - galériával

Címkék#199#Kozmer Imre#falunap#család

Két nap a hagyományőrzésről, az ősök emléke előtti tisztelgésről szól. A falunap a vidámság, a szórakoztató együttlét mellett alkalmat ad arra, hogy a közösség legjeit köszöntsék: a 100 éves mellett a legifjabbakat és a legkiválóbbakat. Ez a hely, ahol mi jártunk, egyike azoknak Békésben, ahol nem fogy a lakosság.

Csete Ilona

Jeles nap a gádorosiak életében szeptember utolsó hétvégéje. A falunap 24 éve azért szerveződik minden évben, hogy megemlékezzenek a település történetéről is. Gádoros újratelepítése óta már 199 esztendő telt el.

Falunap: ki kapta Gádoros Díszpolgára kitüntető címet
Molnár Sándor: egy rendezett település Gádoros, ahol nem fogy, hanem gyarapszik a lakosság. A szerző felvétele

– Ez nem csupán büszkeséggel, hanem felelősséggel is felruház bennünket. Nem csupán fenntartjuk Gádoros település állapotát, hanem azt építjük, gyermekeink, unokáink és a falusi közösség boldogulását szorgalmazzuk. Ez is a dolgunk – fogalmazott köszöntőjében dr. Szilágyi Tibor. A polgármester az elmúlt egy évben az önkormányzat sikeres pályázatairól is beszámolt, amik hozzájárulnak az ott élők életminőségének a javulásához is.

Falunap: a közösség összefogásáról, sikereikről is szól

Ezeknek köszönhetően új beruházások kezdődnek a községben. És folytatódik az útburkolatok felújítása, megújul a piactér, az Ady Endre és a Jókai utca egy része, kialakítják a Kossuth utcán a csapadékvíz-elvezetőrendszert. A gondozási központ, a Tóth asszony-féle közösségi ház energetikai felújítása is megtörténik; elkezdődik a közvilágítás korszerűsítése. Az óvodában új csoportszobát alakítanak ki.

– Ezek a beruházások azt szolgálják, hogy Gádoros olyan hely legyen, ahol jó élni, ahová jó hazatérni – zárta ünnepi gondolatait a település vezetője, majd a meghívott vendégeik egyike, Molnár Sándor, a Békés vármegyei közgyűlés elnöke szólt az ünneplőkhöz.

– 199 év nagy idő. Gádoros településképén látszik, mennyire szeretik az itt élők. Rendezettek az utcák, a házak, a terek. Akik itt letelepedtek, magukénak érzik ezt a helyet. Gádoros az a hely, ahol a lakosságszám nem csökkent, hanem lassú gyarapodásnak indult. Sajnos vármegyénkben ez a szám évente 1 százalékkal csökken. De a kitörési lehetőség itt van, a környék nagy beruházásai meghozzák azt a várt fejlődést Békés vármegyének is, ami az itt élőket képes megtartani, és gazdaságilag is megerősíti a településeket.

A hagyományokat követve ezután az előző falunap óta született gyermekeknek és szüleiknek adta át (22 családnak) az önkormányzat jelképes köszöntő ajándékát a polgármester.

Falunap az újszülöttek köszöntésének is az ünnepi alkalma. A szerző felvétele

Kozmer Imre Gádoros díszpolgára

Bejelentette dr. Szilágyi Tibor polgármester, hogy 2025-ben Gádoros Díszpolgára kitüntető címet adományozott a képviselő-testület Kozmer Imre részére példamutató pedagógusi tevékenységéért.

A közönség soraiban foglalt helyet Gádoros legidősebb polgára, Nagy Sámuelné, Tetlák Judit, ő idén július 29-én töltötte be 100. életévét. Egészségi állapota, szellemi frissessége, humora, életfelfogása példaértékű mindenki számára – őt is köszöntötték, ahogy a legidősebb házaspárt, Szabó Balázst és feleségét, Juhász Veronika Máriát. Ők 67 éve mondták ki a boldogító igent.

Idén is 5 ingatlan tulajdonosát jutalmazták meg: a Virágos, rendezett porta díjat kapta Hegedűs András, Horváth Zsuzsanna, Varga József és felesége, Kocsis János Zsolt és családja. Az ünnepség a szelíd kismotorosok (Gádoros néhány éve köszöntött újszülöttjei) felvonulásával ért véget.

Falunap 199 éves lett a település

Fotók: A szerző felvétele

 

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu