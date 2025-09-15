szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

24°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ikonikus funkció

1 órája

Visszatért a Facebook ikonikus funkciója

Címkék#Meta#profil#Facebookra#fiatal#ikon#kommunikáció#generáció

Egy régi, sokak által elfeledett eszköz újra életre kell, hogy friss lendületet adjon a kapcsolattartásnak. A Facebook megcélozza a fiatalabb generációt.

Beol.hu

A Player.hu cikke szerint a Meta újra előtérbe helyezte a Facebook egykori népszerű funkcióját, a bökést, amely sokak számára nosztalgikus emlékeket idézhet fel. Ez a játékos interakció lehetőséget ad arra, hogy egyetlen kattintással felhívjuk ismerőseink figyelmét anélkül, hogy üzenetet írnánk vagy kommentelnénk. A megcélzott személy értesítést kap a bökésről, és ha szeretné, vissza is bökhet.

A bökés visszatér a Facebookra
A Facebook ikonikus bökés funkciója visszatért – újra elérhető a profilokon

Mostantól a bökés gombja könnyen elérhető a Facebookon

Az Ismerősök és Üzenet gombok mellett jelenik meg egy mutatóujjas ikon formájában a frissített mobilos felületen. A funkció naponta egyszer használható ugyanazzal a személlyel, így elkerülhető, hogy túlzásba vigyék a bökdösést. Ezen felül lehetőség van megnézni, kiket böktünk meg korábban, és kik böktek meg minket.

A mutatóujjas ikon visszatér a Facebookra

A Meta ezzel az ikonikus, korai Facebook-eszközzel valószínűleg a fiatalabb generációk játékos és interaktív kommunikációs szokásait kívánja újra megcélozni.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu