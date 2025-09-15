Visszatért a Facebook ikonikus funkciója

A Player.hu cikke szerint a Meta újra előtérbe helyezte a Facebook egykori népszerű funkcióját, a bökést, amely sokak számára nosztalgikus emlékeket idézhet fel. Ez a játékos interakció lehetőséget ad arra, hogy egyetlen kattintással felhívjuk ismerőseink figyelmét anélkül, hogy üzenetet írnánk vagy kommentelnénk. A megcélzott személy értesítést kap a bökésről, és ha szeretné, vissza is bökhet.

A Facebook ikonikus bökés funkciója visszatért – újra elérhető a profilokon

Mostantól a bökés gombja könnyen elérhető a Facebookon

Az Ismerősök és Üzenet gombok mellett jelenik meg egy mutatóujjas ikon formájában a frissített mobilos felületen. A funkció naponta egyszer használható ugyanazzal a személlyel, így elkerülhető, hogy túlzásba vigyék a bökdösést. Ezen felül lehetőség van megnézni, kiket böktünk meg korábban, és kik böktek meg minket.

A mutatóujjas ikon visszatér a Facebookra

A Meta ezzel az ikonikus, korai Facebook-eszközzel valószínűleg a fiatalabb generációk játékos és interaktív kommunikációs szokásait kívánja újra megcélozni.