Ezt néztétek ezen a héten - videóval

A hét zárásaként mutatjuk a legnézettebb heti videóinkat.

Békéscsaba négy helyszínén meglepetéssel várták azokat, akik kerékpárral indultak iskolába, munkába. Az autómentes hét keretében rendezett keddi bringás reggeli során összesen 1500 csomagot osztottak ki, amelyeket mosollyal köszöntek meg a biciklisek.

A férfi dohányzott az autóban, miközben a hamu a combjára hullott, ezért félrerántotta a kormányt és egy fának ütközött. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, ROADPOL „Focus on the road” azaz „Figyeld az utat!” elnevezéssel hirdetett közlekedésbiztonsági ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar, így a Békés vármegyei rendőrség is. Éppen az ilyen esetek megelőzésére hívják fel a figyelmet. 

A beruházásnak köszönhetően sokkal biztonságosabbá vált a közlekedés a két település közötti útszakaszon. Erre a medgyesegyházi útfelújításra ötven évet vártak a helyiek.

Sárga villogó üzemmódba kapcsolták a jelzőlámpákat, rendőri karos forgalomirányítás mellett közlekedhettek csütörtökön délelőtt a gyalogosok, a kerékpárosok és az autósok Békéscsaba egyik legforgalmasabb kereszteződésében, a rendőrségnél. A Biztonság hete alkalmából szervezett esemény keretében a Zebra Zsaru programban résztvevő diákok kézen fogták az óvodásokat, úgy vezették át őket a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken.

A város határában, a logisztikailag kiváló elhelyezkedésű telepre sok vendég érkezett. A Strabag Aszfalt Kft. aszfaltkeverő üzemének, telepének átadó ünnepségét rendezték.

Biztonságban két keréken – így szólt a felhívás. A kerékpárok őszi átvizsgálására sokan érkeztek a város egyik forgalmas terére, ahol a rendőr a hiányosságok láttán segített, tanácsokat adott. 

 

 

