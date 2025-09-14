Ezt néztétek ezen a héten - videóval

Mezőhegyesen, a Hársfa utcában csaptak fel a lángok hétfőn 18 óra körül: az utcát lezárták, tájékoztatta hírportálunkat egy olvasónk. Hatalmas a füst és nagyon sok tűzoltó érkezett a helyszínre, ahol egy raktár épületében keletkezett a tűz, ahol műanyag termékeket tároltak. A raktár teljes terjedelmében ég, valamint 2000 négyzetméteren raklapok is vannak, azokra is átterjedt a tűz. A tűzoltó egységek Orosházáról, Mezőkovácsházáról, Makóról, Hódmezővásárhelyről is érkeztek, valamint részt vesz az oltásban a Battonyai Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is.

Az országban a 105., a vármegyében a második. Megnyílt a KFC gyulai étterme kedden délelőtt 11 órakor. Az érdeklődésre jól jellemző, hogy a nyugdíjasoktól a fiatalokig számos korosztály tagjai voltak ott az első vendégek között. Mutatjuk azt is, hogy az étterem milyen különlegességekkel várja a látogatókat.

Befejeződött a Hódmezővásárhely és Orosháza között júniusban elkezdett jelentős pályakarbantartás és az orosházi peronok felújítása. Egy hete az utazóközönség már élvezheti a MÁV fejlesztésének eredményét.

Sokan hiányolják a békéscsabai piac vásárcsarnokából a Sütőker mintaboltját. Ott ugyan bezártak, de nem sokkal arrébb, a JYSK parkolójával szemben új üzletet nyitottak. Ottjártunkkor leginkább a kilós parasztcipót – ami már több díjat is nyert – és a kakaós csigát vitték a vásárlók.

Jövő héten lesz kétéves a megye egyik legkedveltebb outlet áruháza. A közelgő jubileum kapcsán kerestük fel az Otthon Outlet Békés áruházat, ahol a családi vállalkozásban működő bolt számos érdekességéről beszélgettünk annak vezetőivel.

Három napon át pezsgő programokkal telik meg Szarvas belvárosa. A Szarvasi Szilvanapok idén is a térség egyik legnagyobb gasztronómiai és kulturális eseménye.

Csak gyűlt, gyűlt a közönség. Nem csoda, hiszen a a Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújulását 80 koncerttel ünnepli, és ingyenes minden, sztárok fémjelezte buli. Így volt ez pénteken este Békéscsaba főterén is.



