Őrült éjszaka
27 perce
Az év legnagyobb felnőtt bulija volt a Mamma Miában – rengeteg képpel
A felnőtt bulik őszi éjszakái is elindultak és zajlanak a békéscsabai Mamma Miában.
Visszautaztak az időben a Mamma Miában: kifulladásig szóltak a dallamok, ritmusok. A közönség felidézte, mire is bulizott régen.
Náluk volt a helyed szeptember 27-én, szombaton is, ugyanis elhozták a Magyar Slágerek Éjszakáját a Mamma Mia-ba! Erről is hamarosan szólunk.
Őrült buli a Mamma MiábanFotók: Mamma Mia Békéscsaba/Facebook
