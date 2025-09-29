Az év legnagyobb felnőtt bulija volt a Mamma Miában – rengeteg képpel

Visszautaztak az időben a Mamma Miában: kifulladásig szóltak a dallamok, ritmusok. A közönség felidézte, mire is bulizott régen.

Őrült volt az éjszaka a Mamma Miában. Fotók: Mamma Mia Békéscsaba/Facebook

Náluk volt a helyed szeptember 27-én, szombaton is, ugyanis elhozták a Magyar Slágerek Éjszakáját a Mamma Mia-ba! Erről is hamarosan szólunk.