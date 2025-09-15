Autó helyett mozgás. Szarvason és Dévaványán is vár az Európai Mobilitási Hét

Idén is csatlakozik Szarvas és Dévaványa az Európai Mobilitási Hét programsorozatához, amelyet szeptember 16–22. között rendeznek meg. A korábbi évekhez hasonlóan a kezdeményezés célja idén is az, hogy minél többen kipróbálják a környezetbarát közlekedési formákat, és felfedezzék a kerékpározás, a gyaloglás, a mozgás örömét.

Az Európai Mobilitási Hét célja, hogy minél többen lerakják az autójukat.

Fotó: Illusztráció: MW-archívum

Szarvas – néhány nap az Európai Mobilitási Hét jegyében

Szarvason gazdag programkínálattal készülnek a szervezők

Szeptember 16. (kedd): Megnyitó és Bringás reggeli a Fő téren 7:00-8:10-ig. Péksüteménnyel és üdítővel várják azokat, akik gyalog vagy kerékpárral indulnak munkába.

Szeptember 17. (szerda): Közlekedési Nap Óvodásoknak – játékos pályák, ügyességi versenyek a Kacsatónál 08:30-tól.

Szeptember 18. (csütörtök): Bringás vért az életért – véradás a Cervinus Teátrumban 13:00–17:00-ig, a véradók között 22-én egy kerékpárt is kisorsolnak.

Szeptember 19. (péntek): Önkéntesen a tiszta környezetért! – hulladékgyűjtő akció a Körösök Völgye kerékpárút mentén és az Erzsébet-ligetben. Találkozó a Halászcsárda parkolójában 09:00-kor.

Szeptember 20. (szombat): „Mobilizáld magad!” – közösségi séta, kerékpártúra és szabadtéri mozgás. A Körös18 közösségi kerékpártúra reggel 09:00 órakor indul a Fő térről.

Szeptember 21. (vasárnap): VII. Körös Körül Futófesztivál a Vízi Színház elől, több távon (7 km-től a maratonig) 8:00 órai kezdettel.

Szeptember 22. (hétfő): Autómentes Napi sorverseny a Szarvasi Rendőrkapitányság vezetésével. A nap végén kisorsolják a véradás fődíját, egy kerékpárt. A város több pontján forgalomkorlátozásra kell számítani, különösen a futófesztivál idején.

A rendezvény teljes idején mindenki, aki kerékpárral vagy gyalog érkezik a Városi Könyvtárba, apró ajándékot és beiratkozási kedvezményt kapnak.

Dévaványa – XV. Gurul Ványa

Dévaványán már szeptember 12-én megnyitották az Európai Mobilitási Hetet. Az Autómentes Nap 2025-ben is megrendezésre került, amelyhez a már hagyományos Gurul Ványa programsorozat is kapcsolódik. A szervezők közösségi sportlehetőségekkel, ügyességi játékokkal, felvonulással, nyeremény sorsolással, családi programokkal várták a résztvevőket.