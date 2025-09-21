6 órája
Autómentes Napra készül Gyomaendrőd – bringás reggelivel és közös kerékpározással várják a helyieket
Autómentes napot tartanak Gyomaendrődön is. Az Európai Mobilitási Hét programsorozatához kapcsolódóan bringás reggelivel, közös kerékpározással és tombolasorsolással várják az érdeklődőket.
Idén is zajlik az Európai Mobilitási Hét szeptember 16–22. között, amelyhez a többi településhez hasonlóan, Gyomaendrőd városa is csatlakozott. A programsorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a környezetbarát, fenntartható közlekedésre, valamint a közlekedésbiztonság fontosságára. A programokról Toldi Balázs, a város polgármestere Facebook-oldalán tájékoztatta a lakosságot.
Számos pogrammal vár az Európai Mobilitási Hét Gyomaendrődön is
A hét nyitányaként már lezajlott a középiskolásoknak szóló közlekedésbiztonsági előadás, amelyet Csorbáné Dávid Ivett balesetmegelőzési előadó tartott a Bethlen Gábor Technikum tornatermében.
A következő napokban még számos érdekes program várja a gyomaendrődi lakosokat, különösen szeptember 22-én, hétfőn, az Autómentes Napon:
Reggel bringás reggeli:
Aki kerékpárral érkezik az általános iskolába, reggel 7 és 8 óra között müzli szelettel indíthatja a napot.
Délután akadálypálya:
16 és 18 óra között a Szabadság téren akadálypálya várja az óvodásokat és iskolásokat. A játékos ügyességi feladatok teljesítéséért apró ajándékokat kapnak a résztvevők.
Este közös kerékpározás és tombolasorsolás:
18 órától indul a „Kerékpározzunk együtt!” program a Szabadság térről és a Hősök teréről. A közös bringázás végállomása a Városháza udvara lesz, ahol a résztvevők között tombolasorsolás is zajlik majd. 18:30-tól két darab 80 ezer forint értékű kerékpáros utalvány talál gazdára a szerencsés nyertesek között.
Online KRESZ-teszt
Az események mellett továbbra is elérhető az online KRESZ-teszt a kerékpárosok számára. A legtöbb pontot elérők között értékes ajándékutalványokat sorsolnak ki. A KRESZ-teszt ide kattintva tölthető ki.
A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy szeptember 22-én hagyják otthon az autót, és válasszák a kerékpárt, a gyaloglást vagy más fenntartható közlekedési formát.
