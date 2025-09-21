Autómentes Napra készül Gyomaendrőd – bringás reggelivel és közös kerékpározással várják a helyieket

Idén is zajlik az Európai Mobilitási Hét szeptember 16–22. között, amelyhez a többi településhez hasonlóan, Gyomaendrőd városa is csatlakozott. A programsorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a környezetbarát, fenntartható közlekedésre, valamint a közlekedésbiztonság fontosságára. A programokról Toldi Balázs, a város polgármestere Facebook-oldalán tájékoztatta a lakosságot.

Az Európai Mobilitási Hét idén is számos programot kínál a helyieknek. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Számos pogrammal vár az Európai Mobilitási Hét Gyomaendrődön is

A hét nyitányaként már lezajlott a középiskolásoknak szóló közlekedésbiztonsági előadás, amelyet Csorbáné Dávid Ivett balesetmegelőzési előadó tartott a Bethlen Gábor Technikum tornatermében.

A következő napokban még számos érdekes program várja a gyomaendrődi lakosokat, különösen szeptember 22-én, hétfőn, az Autómentes Napon:

Reggel bringás reggeli:

Aki kerékpárral érkezik az általános iskolába, reggel 7 és 8 óra között müzli szelettel indíthatja a napot.

Délután akadálypálya:

16 és 18 óra között a Szabadság téren akadálypálya várja az óvodásokat és iskolásokat. A játékos ügyességi feladatok teljesítéséért apró ajándékokat kapnak a résztvevők.

Este közös kerékpározás és tombolasorsolás:

18 órától indul a „Kerékpározzunk együtt!” program a Szabadság térről és a Hősök teréről. A közös bringázás végállomása a Városháza udvara lesz, ahol a résztvevők között tombolasorsolás is zajlik majd. 18:30-tól két darab 80 ezer forint értékű kerékpáros utalvány talál gazdára a szerencsés nyertesek között.

Online KRESZ-teszt

Az események mellett továbbra is elérhető az online KRESZ-teszt a kerékpárosok számára. A legtöbb pontot elérők között értékes ajándékutalványokat sorsolnak ki. A KRESZ-teszt ide kattintva tölthető ki.

A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy szeptember 22-én hagyják otthon az autót, és válasszák a kerékpárt, a gyaloglást vagy más fenntartható közlekedési formát.