szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

21°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Autómentes napok

2 órája

Autó helyett mozgás. Szarvason és Dévaványán is vár az Európai Mobilitási Hét

Címkék#Szarvas#Dévaványa#rendezvény#kerékpártúra#autó

Ezeken a napokon jobb, ha otthon hagyja az autóját és inkább bringára pattan vagy sétál, ha Szarvason vagy Dévaványán él. A város ugyanis csatlakozott az Európai Mobilitási Hét programjaihoz. Nem érdemes kihagyni, a programok cikkünkben.

Szabó Tímea

Idén is csatlakozik Szarvas és Dévaványa az Európai Mobilitási Hét programsorozatához, amelyet szeptember 16–22. között rendeznek meg. A korábbi évekhez hasonlóan a kezdeményezés célja idén is az, hogy minél többen kipróbálják a környezetbarát közlekedési formákat, és felfedezzék a kerékpározás, a gyaloglás, a mozgás örömét. 

Európai Mobilitási Hét
Az Európai Mobilitási Hét célja, hogy minél többen lerakják az autójukat.
Fotó: Illusztráció: MW-archívum

Szarvas – néhány nap az Európai Mobilitási Hét jegyében  

Szarvason gazdag programkínálattal készülnek a szervezők  

  • Szeptember 16. (kedd): Megnyitó és Bringás reggeli a Fő téren 7:00-8:10-ig. Péksüteménnyel és üdítővel várják azokat, akik gyalog vagy kerékpárral indulnak munkába. 
  • Szeptember 17. (szerda): Közlekedési Nap Óvodásoknak – játékos pályák, ügyességi versenyek a Kacsatónál 08:30-tól. 
  • Szeptember 18. (csütörtök): Bringás vért az életért – véradás a Cervinus Teátrumban 13:00–17:00-ig, a véradók között 22-én egy kerékpárt is kisorsolnak.  
  • Szeptember 19. (péntek): Önkéntesen a tiszta környezetért! – hulladékgyűjtő akció a Körösök Völgye kerékpárút mentén és az Erzsébet-ligetben. Találkozó a Halászcsárda parkolójában 09:00-kor. 
  • Szeptember 20. (szombat): „Mobilizáld magad!” – közösségi séta, kerékpártúra és szabadtéri mozgás. A Körös18 közösségi kerékpártúra reggel 09:00 órakor indul a Fő térről.   
  • Szeptember 21. (vasárnap): VII. Körös Körül Futófesztivál a Vízi Színház elől, több távon (7 km-től a maratonig) 8:00 órai kezdettel.   
  • Szeptember 22. (hétfő): Autómentes Napi sorverseny a Szarvasi Rendőrkapitányság vezetésével. A nap végén kisorsolják a véradás fődíját, egy kerékpárt. A város több pontján forgalomkorlátozásra kell számítani, különösen a futófesztivál idején.  
  • A rendezvény teljes idején mindenki, aki kerékpárral vagy gyalog érkezik a Városi Könyvtárba, apró ajándékot és beiratkozási kedvezményt kapnak.

Dévaványa – XV. Gurul Ványa 

Dévaványán már szeptember 12-én megnyitották az Európai Mobilitási Hetet. Az Autómentes Nap 2025-ben is megrendezésre került, amelyhez a már hagyományos Gurul Ványa programsorozat is kapcsolódik. A szervezők közösségi sportlehetőségekkel, ügyességi játékokkal, felvonulással, nyeremény sorsolással, családi programokkal várták a résztvevőket. 

A dévaványai programba bekapcsolódott Dankó Béla országgyűlési képviselő is. 

Köszönöm mindenkinek, aki részt vett, szervezett, vagy hozzátett ahhoz, hogy ez a rendezvény évről évre a közösségünk egyik legkedvesebb programja legyen

 – írta közösségi oldalán.

gurul ványa
Dévaványán nagyon sokan csatlakoztak az akcióhoz. Forrás: Dankó Béla Facebook oldala

Környékbeli lehetőségek  

A mobilitási hét jegyében más Békés vármegyei településeken is várhatók kisebb rendezvények: kerékpáros túrák, közlekedésbiztonsági bemutatók, családi sportnapok. Érdemes figyelni a helyi önkormányzatok és civil szervezetek közösségi oldalait, mert több kisebb program is a fenntartható közlekedést népszerűsíti majd.   A szervezők arra kérik a lakosságot, hogy a hét folyamán minél többször hagyják otthon az autót, és válasszák inkább a kerékpárt, a sétát vagy a tömegközlekedést. 

Hagyd otthon az autódat és menj inkább gyalog vagy kerékpárral a munkába/iskolába!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu