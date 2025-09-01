Növekvő lóerők és irány a kiképzés – így telt a múlt hét és az idei ígérete

Majdnem újra megtörtént a tragédia a Csaba Centernél

Nagyon kevésen múlt a férfi élete, ezúttal szerencsére sikerült elkerülni az újabb tragédiát.

Megrázó videó: a férfi kétségbeesését szemtanúk is látták. Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Megrendítő pillatanoknak lehettek szemtanúi azok a járókelők, akik Békéscsabán a Csaba Centernél sétáltak szombaton délután. Egy kétségbeesett férfi a bevásárlóközpont parkolóházának harmadik szintjén kimászott a korlátra. Az öngyilkossági kísérlet megrázó videón is látható.

Felesége mellett lelhet örök nyugalmat az öt testvér elhunyt édesapja

Elképesztő csapások sújtották ezt a családot. Felfoghatatlan a családi tragédia: öt gyermek maradt árván, miután meghalt az édesanya, majd az apa is. Az emberek összefogtak. Orosházán öt gyermeket neveltek abban a családban, melyben a férj a vidéki munkából vonattal utazott haza, de már nem találta élve párját, Mónikát. Mi ez, ha nem családi tragédia? Az anya váratlanul elhunyt, az apa egyedül maradt öt gyermekükkel, ám alig telt el pár hét, ő is meghalt.

Családi tragédia rázta meg Orosházát: az öt gyermek elhunyt édesanyja után most az édesapától is búcsúzniuk kell. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Majdnem elfújta a szél a rendőri pályáról

A Békéscsabai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály Helyszínelő és Balesetvizsgáló Alosztály vizsgálója sokoldalú személyiség. Lipták Brigitta főtörzsőrmester kollégái szerint igazi jolly joker. Lipták Brigitta nemrégiben a Zsaru Magazinnak adott interjút, melyet a police.hu szemlézett. Mint írták, a Békéscsabai Rendőrkapitányság rendőre többrétű képzettségének köszönhetően bevethető baleseti helyszínelőként, vizsgálóként vagy akár járőrként is.