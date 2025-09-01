szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

18°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

Növekvő lóerők és irány a kiképzés – így telt a múlt hét és az idei ígérete

Címkék#tragédia#Sporthét#Euphoria Castle Meet#Tisza-adó#kiképzés#Magyar Péter

Lélegzetelállító autócsodák vették birtokba a szabadkígyósi Wenckheim-kastély környékét. Az Euphoria Castle Meet alkalmából mintegy kétszáz tuningautó érkezett, hogy elkápráztassa a közönséget.

Beol.hu

Ahogy arról már napokkal ezelőtt fellebbentettük a fátylat, a tavalyi nagy sikerű gyulai autós találkozó után idén a szabadkígyósi Wenckheim-kastély adott otthont az Euphoria Castle Meet tuningautó fesztiválnak. Utóbbi jelző talán nem túlzás, hiszen a DJ szettekkel, illetve a street food-os felhozatallal és a prémium autók látványával, valamint olykor azok hangjával is valóban fesztiválhangulat alakult ki a kastély parkjában.

Euphoria Castle Meet tunning autók a kastélynál
Euphoria Castle Meet tunningautók találkozója. Fotó: Cserven Roland

Az Euphoria Castle Meet új helyszíne mindenkit elvarázsolt

Szarka Dániel főszervező a Beol.hu-nak elmondta, mintegy kétszáz regisztrált autótulajdonos érkezett a találkozóra nemcsak Magyarországról, hanem Szerbiából, Romániából, sőt még Montenegróból is. Megjegyezte, hogy sokan kifejezetten az exkluzív helyszín miatt utaztak több száz kilométert Szabadkígyósra.

Elképesztő tuningautók a szabadkígyósi kastélynál

Fotók: Cserven Roland

Majdnem újra megtörtént a tragédia a Csaba Centernél

Nagyon kevésen múlt a férfi élete, ezúttal szerencsére sikerült elkerülni az újabb tragédiát.

Megrázó videó: a férfi kétségbeesését szemtanúk is látták. Forrás:  Illusztráció: Shutterstock

Megrendítő pillatanoknak lehettek szemtanúi azok a járókelők, akik Békéscsabán a Csaba Centernél sétáltak szombaton délután. Egy kétségbeesett férfi a bevásárlóközpont parkolóházának harmadik szintjén kimászott a korlátra. Az öngyilkossági kísérlet megrázó videón is látható.

Felesége mellett lelhet örök nyugalmat az öt testvér elhunyt édesapja

Elképesztő csapások sújtották ezt a családot. Felfoghatatlan a családi tragédia: öt gyermek maradt árván, miután meghalt az édesanya, majd az apa is. Az emberek összefogtak. Orosházán öt gyermeket neveltek abban a családban, melyben a férj a vidéki munkából vonattal utazott haza, de már nem találta élve párját, Mónikát. Mi ez, ha nem családi tragédia? Az anya váratlanul elhunyt, az apa egyedül maradt öt gyermekükkel, ám alig telt el pár hét, ő is meghalt.

Családi tragédia rázta meg Orosházát: az öt gyermek elhunyt édesanyja után most az édesapától is búcsúzniuk kell.  Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Majdnem elfújta a szél a rendőri pályáról

A Békéscsabai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály Helyszínelő és Balesetvizsgáló Alosztály vizsgálója sokoldalú személyiség. Lipták Brigitta főtörzsőrmester kollégái szerint igazi jolly joker. Lipták Brigitta nemrégiben a Zsaru Magazinnak adott interjút, melyet a police.hu szemlézett. Mint írták, a Békéscsabai Rendőrkapitányság rendőre többrétű képzettségének köszönhetően bevethető baleseti helyszínelőként, vizsgálóként vagy akár járőrként is.

Lipták Brigitta főtörzsmester, a Békéscsabai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály Helyszínelő és Balesetvizsgáló Alosztály vizsgálója sokoldalú személyiség. Fotó: Szabó Gabriella

Bodrogi Gyula régi barátja a csabai festőnek, ezt számos Csendes-kép is bizonyítja

Nyolcvan felett is alkot és kiállít a Magyar Kultúra Lovagja, és ahogy mondta: csak visszaad abból, amit kapott. Számos olimpiai bajnok falán is ott szerepel festményeivel. Bodrogi Gyula színművész nagyon jó barátja, nemrégiben, találkozásukkor is válaszhatott egy Csendes-képet

Csendes Ferenc és Bodrogi Gyula régi jó barátok. Fotó: Beol.hu

Felvették a felszerelést, irány a kiképzés! – galériával, videóval

Minden eddiginél többen vonultak be katonának hétfőn Békéscsabán. A közel száz leendő honvéd a Katonai Alapkiképzési Program keretében érkezett az AB Expo területére.

Katonai Alapkiképzési Program

Fotók: Kiss Zoltán

Elindult a Sporthét a város főterén – galériával, videóval

Ismét elstartolt Békéscsaba egyik legjobban várt sportos rendezvénye a Szent István téren. A Sporthéten idén is naponta több tucatnyi vármegyeszékhelyen működő sportszervezet és sportág mutatkozik be.

Sportolók lepték el Békéscsaba főterét

Fotók: Bencsik Ádám

Vad ugrott egy autó elé – többen megsérültek

Árokba borult egy autó Nagykamarás külterületén.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu