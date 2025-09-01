4 órája
Növekvő lóerők és irány a kiképzés – így telt a múlt hét és az idei ígérete
Lélegzetelállító autócsodák vették birtokba a szabadkígyósi Wenckheim-kastély környékét. Az Euphoria Castle Meet alkalmából mintegy kétszáz tuningautó érkezett, hogy elkápráztassa a közönséget.
Ahogy arról már napokkal ezelőtt fellebbentettük a fátylat, a tavalyi nagy sikerű gyulai autós találkozó után idén a szabadkígyósi Wenckheim-kastély adott otthont az Euphoria Castle Meet tuningautó fesztiválnak. Utóbbi jelző talán nem túlzás, hiszen a DJ szettekkel, illetve a street food-os felhozatallal és a prémium autók látványával, valamint olykor azok hangjával is valóban fesztiválhangulat alakult ki a kastély parkjában.
Az Euphoria Castle Meet új helyszíne mindenkit elvarázsolt
Szarka Dániel főszervező a Beol.hu-nak elmondta, mintegy kétszáz regisztrált autótulajdonos érkezett a találkozóra nemcsak Magyarországról, hanem Szerbiából, Romániából, sőt még Montenegróból is. Megjegyezte, hogy sokan kifejezetten az exkluzív helyszín miatt utaztak több száz kilométert Szabadkígyósra.
Elképesztő tuningautók a szabadkígyósi kastélynálFotók: Cserven Roland
Majdnem újra megtörtént a tragédia a Csaba Centernél
Nagyon kevésen múlt a férfi élete, ezúttal szerencsére sikerült elkerülni az újabb tragédiát.
Megrendítő pillatanoknak lehettek szemtanúi azok a járókelők, akik Békéscsabán a Csaba Centernél sétáltak szombaton délután. Egy kétségbeesett férfi a bevásárlóközpont parkolóházának harmadik szintjén kimászott a korlátra. Az öngyilkossági kísérlet megrázó videón is látható.
Felesége mellett lelhet örök nyugalmat az öt testvér elhunyt édesapja
Elképesztő csapások sújtották ezt a családot. Felfoghatatlan a családi tragédia: öt gyermek maradt árván, miután meghalt az édesanya, majd az apa is. Az emberek összefogtak. Orosházán öt gyermeket neveltek abban a családban, melyben a férj a vidéki munkából vonattal utazott haza, de már nem találta élve párját, Mónikát. Mi ez, ha nem családi tragédia? Az anya váratlanul elhunyt, az apa egyedül maradt öt gyermekükkel, ám alig telt el pár hét, ő is meghalt.
Majdnem elfújta a szél a rendőri pályáról
A Békéscsabai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály Helyszínelő és Balesetvizsgáló Alosztály vizsgálója sokoldalú személyiség. Lipták Brigitta főtörzsőrmester kollégái szerint igazi jolly joker. Lipták Brigitta nemrégiben a Zsaru Magazinnak adott interjút, melyet a police.hu szemlézett. Mint írták, a Békéscsabai Rendőrkapitányság rendőre többrétű képzettségének köszönhetően bevethető baleseti helyszínelőként, vizsgálóként vagy akár járőrként is.
Bodrogi Gyula régi barátja a csabai festőnek, ezt számos Csendes-kép is bizonyítja
Nyolcvan felett is alkot és kiállít a Magyar Kultúra Lovagja, és ahogy mondta: csak visszaad abból, amit kapott. Számos olimpiai bajnok falán is ott szerepel festményeivel. Bodrogi Gyula színművész nagyon jó barátja, nemrégiben, találkozásukkor is válaszhatott egy Csendes-képet.
Felvették a felszerelést, irány a kiképzés! – galériával, videóval
Minden eddiginél többen vonultak be katonának hétfőn Békéscsabán. A közel száz leendő honvéd a Katonai Alapkiképzési Program keretében érkezett az AB Expo területére.
Katonai Alapkiképzési ProgramFotók: Kiss Zoltán
Elindult a Sporthét a város főterén – galériával, videóval
Ismét elstartolt Békéscsaba egyik legjobban várt sportos rendezvénye a Szent István téren. A Sporthéten idén is naponta több tucatnyi vármegyeszékhelyen működő sportszervezet és sportág mutatkozik be.
Sportolók lepték el Békéscsaba főterétFotók: Bencsik Ádám
Vad ugrott egy autó elé – többen megsérültek
10+1 hely, ami biztos elvarázsol, ha nem utaznál két óránál többet egy csobbanásért
7 retró játék, amiért sírva könyörögtünk, és azóta is imádattal gondolunk rájuk