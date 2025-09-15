Ismét bejött az esküvő-kiállítás a csabai hotelben

Negyedik alkalommal rendezte meg az Arcanum Esküvő Kiállítás - és Nyílt Napot vasárnap a négycsillagos békéscsabai hotel. Üdvözlő itallal és ajándékkal várták a vendégeket, 12 órától pedig a Grill-házban egy hamisítatlan, lakodalmas, svédasztalos ebéd következett. A vendégeknek lehetőségük nyílt a desszertpultok édes falatkáit megkóstolni, közben zajlott a táncbemutató.

Juhász Ildikó, a szálloda rendezvényszervezője elmondta, kiemelkedő volt az érdeklődők száma. A vendégek nyitottak voltak az újdonságokra, és érdeklődve kérdezgették a szolgáltatókat az árajánlatokkal, tapasztalataikkal kapcsolatban. Ami még kiderült, érdemes a pároknak időben elkezdeniük a szervezést már a jövő évre.