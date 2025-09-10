Kenyeret is lehet majd sütni az új tájházban

Erdős Norbert országgyűlési képviselő elmondta, hogy az Értékek háza TOP Plusz projektben kiszemelt, egykor szolgálati lakásként funkcionáló, régóta lakatlan ingatlan két európai uniós pályázati forrásból újul meg. Az egyik során egy 25 millió forintba kerülő energetikai felújítás jön létre, míg a másik esetben egy közel 20 millió forintos turisztikai fejlesztés valósul meg.

Szűcsné Gergely Györgyi Edit, Lőkösháza polgármestere, valamint Erdős Norbert országgyűlési képviselő mutatta be az Értékek háza projekt részleteit. Fotó: Bencsik Ádám

Az Értékek háza egy hiánypótló beruházás

Lőkösháza polgármestere kiemelte, a pályázatok a település turisztikai vonzerejének növelésére szolgálnak. Szűcsné Gergely Györgyi Edit hiánypótlónak nevezte a beruházást, hiszen Lőkösházán olyan intézmény, amely bemutatta volna a település történetét, eleddig nem volt. Pedig szerinte van mit bemutatniuk, mert jelenleg is 13 értékük szerepel a helyi értéktárban. Megjegyezte, hogy Lőkösháza alapító tagja az Alföld Slow Egyesületnek, amely turisztikai szervezetnek immár a vármegye településeinek több mint fele a tagja.

Mi egy olyan turisztikai projektet álmodtunk meg, amelyben az Értékek háza látogatói elé tárjuk a lőkösházi értékeket, de közben szemlélődni is tudnak majd, mert létre fogunk hozni a háttérben, önerőből egy Alföld Slow kertet is a helyszínen. Továbbá az épületben aktív turisztikai elemként, egy kemencében ki lehet majd sütni a lőkösházi pékség alapanyagaiból készített kenyeret

– hangsúlyozta.

Akár már jövőre elkészülhet

A polgármester hozzátette, egy abszolút élményközpontú, lelassulásra összpontosító turisztikai attrakciót szeretnének létrehozni. A község vezetője megköszönte az egyesület vezetőinek, dr. Szőke Tünde, illetve Komoróczki Aliz szakmai munkáját, hiszen nélkülük ez a projekt nem jöhetett volna létre. A tervek szerint a beruházás 2026 végére vagy legkésőbb 2027 közepére készülhet el.

Megújult a vasútállomáshoz vezető út

Több mint egy kilométeren újult meg a vasútállomáshoz vezető út a községben. A lőkösházi útfelújítás a településen zajlott vasúti beruházás következtében jött létre.