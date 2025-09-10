25 perce
Kenyeret is lehet majd sütni az új tájházban
Új turisztikai látványosság nyithatja meg kapuit hamarosan a településen. Egy TOP Plusz pályázatnak köszönhetően egy interaktív teret hoznak létre Értékek háza néven, ahol Lőkösháza értékeinek bemutatása mellett valódi kenyérsütésre is lehetőség lesz.
Erdős Norbert országgyűlési képviselő elmondta, hogy az Értékek háza TOP Plusz projektben kiszemelt, egykor szolgálati lakásként funkcionáló, régóta lakatlan ingatlan két európai uniós pályázati forrásból újul meg. Az egyik során egy 25 millió forintba kerülő energetikai felújítás jön létre, míg a másik esetben egy közel 20 millió forintos turisztikai fejlesztés valósul meg.
Az Értékek háza egy hiánypótló beruházás
Lőkösháza polgármestere kiemelte, a pályázatok a település turisztikai vonzerejének növelésére szolgálnak. Szűcsné Gergely Györgyi Edit hiánypótlónak nevezte a beruházást, hiszen Lőkösházán olyan intézmény, amely bemutatta volna a település történetét, eleddig nem volt. Pedig szerinte van mit bemutatniuk, mert jelenleg is 13 értékük szerepel a helyi értéktárban. Megjegyezte, hogy Lőkösháza alapító tagja az Alföld Slow Egyesületnek, amely turisztikai szervezetnek immár a vármegye településeinek több mint fele a tagja.
Mi egy olyan turisztikai projektet álmodtunk meg, amelyben az Értékek háza látogatói elé tárjuk a lőkösházi értékeket, de közben szemlélődni is tudnak majd, mert létre fogunk hozni a háttérben, önerőből egy Alföld Slow kertet is a helyszínen. Továbbá az épületben aktív turisztikai elemként, egy kemencében ki lehet majd sütni a lőkösházi pékség alapanyagaiból készített kenyeret
– hangsúlyozta.
Akár már jövőre elkészülhet
A polgármester hozzátette, egy abszolút élményközpontú, lelassulásra összpontosító turisztikai attrakciót szeretnének létrehozni. A község vezetője megköszönte az egyesület vezetőinek, dr. Szőke Tünde, illetve Komoróczki Aliz szakmai munkáját, hiszen nélkülük ez a projekt nem jöhetett volna létre. A tervek szerint a beruházás 2026 végére vagy legkésőbb 2027 közepére készülhet el.
Megújult a vasútállomáshoz vezető út
Több mint egy kilométeren újult meg a vasútállomáshoz vezető út a községben. A lőkösházi útfelújítás a településen zajlott vasúti beruházás következtében jött létre.