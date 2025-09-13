szeptember 13., szombat

Bankszünnap

1 órája

Hosszú órákra leáll az egyik bank, utalni sem lehet majd

Rendszerfejlesztési munkákat végeznek a jövő héten az egyik pénzintézetben. A műveletek befolyásolják az Erste Bank szolgáltatásainak működését.

Beol.hu

– Rendszereinken 2025. 09. 19. 22:00 és 2025. 09. 20. 12:00 között rendszerfejlesztési munkát végzünk – olvasható az Erste Bank hírlevelében

Rendszert fejleszt az Erste Bank, leáll több szolgáltatás
A bankszünnap a szolgáltatások elérhetőségét érinti. Fotó: shutterstock.com

Mint írják, a beavatkozás a szolgáltatások elérhetőségét is érinti. Eszerint ebben az időszakban továbbra is használható lesz:

  • Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből
  • Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
  • Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül
  • George Web tiltása TeleBankon keresztül
  • Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
  • MobilePay
  • Weboldal szolgáltatások
  • Mobilegyenleg feltöltése

Az Erste Bank közzétette a nem elérhető szolgáltatások listáját is

Ugyanakkor nem elérhető szolgáltatások a fejlesztés ideje alatt:

  • George App és Web
  • Azonnali átutalások indítása és fogadása
  • Internetes vásárlás
  • Erste TeleBank 
  • Vállalati NetBank 
  • Electra
  • Erste Business MobilBank 
  • SMS szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

Leszögezték, a vonatkozó jogszabály értelmében a tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek.

Pár napja az OTP is bejelentette, karbantartás miatt többnapos üzemszünet várható. Cikkünkből megtudhatták, náluk mikor lesz bankszünnap, és milyen szolgáltatásokat érint.

 

 

 

