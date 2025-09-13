Hosszú órákra leáll az egyik bank, utalni sem lehet majd

– Rendszereinken 2025. 09. 19. 22:00 és 2025. 09. 20. 12:00 között rendszerfejlesztési munkát végzünk – olvasható az Erste Bank hírlevelében.

A bankszünnap a szolgáltatások elérhetőségét érinti. Fotó: shutterstock.com

Mint írják, a beavatkozás a szolgáltatások elérhetőségét is érinti. Eszerint ebben az időszakban továbbra is használható lesz:

Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből

Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül

Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül

George Web tiltása TeleBankon keresztül

Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül

MobilePay

Weboldal szolgáltatások

Mobilegyenleg feltöltése

Az Erste Bank közzétette a nem elérhető szolgáltatások listáját is

Ugyanakkor nem elérhető szolgáltatások a fejlesztés ideje alatt:

George App és Web

Azonnali átutalások indítása és fogadása

Internetes vásárlás

Erste TeleBank

Vállalati NetBank

Electra

Erste Business MobilBank

SMS szolgáltatások

API csatorna

Online termékigénylés

Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

Leszögezték, a vonatkozó jogszabály értelmében a tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek.

