75 éve viseli Erkel Ferenc nevét a gyulai gimnázium – különleges tanévnyitót tartottak – galériával, videóval

Zámori Ida, a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium főigazgatója a tanévnyitón elmondta, az iskola történetének különleges évfordulójához érkeztek, hiszen 75 éve annak, hogy az 1903-ban alapított intézmény Erkel Ferenc nevét viseli, mellyel a tehetséget, a kitartást és a közösség szolgálatát a középpontba állító szellemi és kulturális örökség őrzőivé váltak.

Az Erkel Ferenc Gimnázium különleges évfordulót ünnepel. Fotó: Kiss Zoltán

Erkel Ferenc Gimnázium: a szellemi örökség összeköt

Mint kiemelte, Erkel Ferenc vallotta, hogy a tehetség veleszületik az emberrel, de hogy az életnek melyik területén bontakozik ki, abban a sors és a környezet is szerepet játszik.

– Iskolánk története ennek a gondolatnak az élő bizonyítéka, generációk nőttek fel a falai között, akik tehetségükkel, szorgalmukkal és emberségükkel gazdagították Gyula városát, hazai és nemzetközi szinten is elismert szakemberekké válva, öregbítve ezzel a település és az iskola hírnevét – tette hozzá. – A hétfői tanévnyitó ünnep egyszerre volt tisztelgés az alapítók álma és a névadó öröksége előtt. Az esemény emellett köszöntötte azokat a generációkat, amelyek munkája nyomán az iskola története évtizedeken át íródott és íródik.