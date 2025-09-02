45 perce
75 éve viseli Erkel Ferenc nevét a gyulai gimnázium – különleges tanévnyitót tartottak – galériával, videóval
Különleges tanévnyitót tartott a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium hétfőn délután. Az Erkel Ferenc Gimnáziumban idén fontos jubileumot is ünnepelnek, hiszen az iskolát 75 évvel ezelőtt nevezték el a világhírű zeneszerzőről, a város nagy szülöttéről.
Zámori Ida, a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium főigazgatója a tanévnyitón elmondta, az iskola történetének különleges évfordulójához érkeztek, hiszen 75 éve annak, hogy az 1903-ban alapított intézmény Erkel Ferenc nevét viseli, mellyel a tehetséget, a kitartást és a közösség szolgálatát a középpontba állító szellemi és kulturális örökség őrzőivé váltak.
Erkel Ferenc Gimnázium: a szellemi örökség összeköt
Mint kiemelte, Erkel Ferenc vallotta, hogy a tehetség veleszületik az emberrel, de hogy az életnek melyik területén bontakozik ki, abban a sors és a környezet is szerepet játszik.
– Iskolánk története ennek a gondolatnak az élő bizonyítéka, generációk nőttek fel a falai között, akik tehetségükkel, szorgalmukkal és emberségükkel gazdagították Gyula városát, hazai és nemzetközi szinten is elismert szakemberekké válva, öregbítve ezzel a település és az iskola hírnevét – tette hozzá. – A hétfői tanévnyitó ünnep egyszerre volt tisztelgés az alapítók álma és a névadó öröksége előtt. Az esemény emellett köszöntötte azokat a generációkat, amelyek munkája nyomán az iskola története évtizedeken át íródott és íródik.
Hangsúlyozta, az Erkeli szellemi örökség összeköti az elmúlt száz év minden diákját, tanárát és dolgozóját, és az örökség alapjait olyan értékek jelentik, mint a tudás, az összetartó közösség, a nyitottság és a tolerancia.
Az iskola diákönkormányzata pályázatot hirdetett a 75. évforduló alkalmából, ezt Kallós Eszter látványterve nyerte meg, aki egy zászlót tervezett a jubileumra.
Kitüntetett esztendők
Somogyváry Ákos, Erkel Ferenc szépunokája elmondta, a múlt század középső évtizedei bővelkedtek a kitüntetett esztendőkben és eseményekben, különösen Gyulán.
– A város nagy szülötte, nemzeti zeneszerzőnk 140. születési évfordulója hajszál pontosan a 20. század közepére esett, 1953-ban pedig már arról tudósított a helyi sajtó, hogy az akkor mindössze három esztendeje Erkel Ferenc nevét viselő gimnázium magyar szakköre, kitűzött iskolai feladatként az intézmény névadójának életét dolgozza fel – részletezte. – 1963 óta töretlen lelkesedéssel rendezik meg a középiskolások országos összművészeti vetélkedőjét, az Erkel Diákünnepeket. 1970-ben megnyílt a zeneszerzőnek állandó emléket állító, az Erkel Ferenc dédunokája, Óváry Rózsa ajándékaként 273 családi tárgyat felvonultató múzeum. Az Erkel Ferenc Emlékház egyedülálló módon mutatja be a zeneszerző életútját.
– Erkel Ferenc az egész életét arra tette fel, hogy a legtöbbet adja zenében, hazafiságban, példamutatásban és elköteleződésben a magyarságnak, és akinek a fohászát máig együtt énekelhetjük közéletünk legkiemelkedőbb pillanataiban – fogalmazott.
Közös kincs, a város gimnáziuma
Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere elmondta, az Erkel gimnázium a gyulai polgárok közös kincse, mindannyiuké.
– Miként Erkel Ferenc életműve is szívünkben él, valamennyiünk szívében. Nem sajátítható ki – folytatta a gondolatot. – Micsoda szerencse, milyen ajándék a sorstól, hogy 75 éve városunk nagy szülöttjéről, a nemzet zeneszerzőjéről nevezeték el a gimnáziumot. Ha szertenézünk e hazában, láthatunk rá szomorú példákat, hogy akkor, 1950-ben elnevezhették volna e patinás intézményt akár egy kommunista percemberkéről, hovatovább valamely gonosztevőről is. De Gyulán nem így történt. Hiszem, hogy e város polgárságának politikai rendszereken átsugárzó alkotó szellemisége alakította úgy, hogy 75 éve, az egyik legsötétebb diktatúra legsötétebb évében is olyan kiválóságról nevezték el a gyulai állami gimnáziumot, akit valamennyien, politikai rendszertől, eszméktől függetlenül tisztelni tudunk.
Hangsúlyozta, az Erkel, a város gimnáziuma.
– Ismerjük az országos vagy nemzetközi hírnevet szerzett kiválóságokat, akik egykor erkeles diákok voltak. Tudjuk, hogy Halmos Béla népzenekutató, Kiss György éremművész, Kósa László néprajzkutató, Hevesi Tamás énekes, Krasznahorkai László író, valamint sokan még a kulturális, tudományos vagy gazdasági élet kiválóságai közül az Erkel gimi diákjai voltak egykoron – sorolta. – Ám az Erkel igazából azért a város gimnáziuma, mert számos gyulai polgár, akik a város hétköznapi működéséért dolgoznak, itt tanultak. A gyulai egészségügyben, a jogszolgáltatás területén, a köznevelési intézményekben, a közigazgatásban és számos vállalatnál sokan dolgoznak, akiket az Erkel Ferenc Gimnáziumban készítettek fel a továbbtanulásra.
Mindenki a magáénak érezhesse
Mint kifejtette, az Erkel Ferenc Gimnáziumnak nagy szerepe van a város működéséhez szükséges szellemi tőke előállításában.
– Az Erkel Ferenc Gimnázium jövője érdekében elengedhetetlen, hogy mindenkor, mindenki magáénak érezhesse azt, és ha birtokában van az elvárt képességeknek, tanulhasson itt. Noha kevesebb diák van, mint 30 éve, de tehetségekből ma is igen jól állunk. Ez reményt ad. A mai fiatalok képesek bármit elérni, amit szeretnének, főként, ha van mögöttük támogató családi háttér és egy jó gimnázium – hangsúlyozta.