Fejet hajtottak Erdős-tarcsai Fejér Sándor honvéd hadnagy síremlékénél

A Dérczy Ferenc Könyvtár és Közösségi Ház szervezésében megrendezett hétvégi ünnepségen rendhagyó történelemóra hangzott el Klucsik Árpád történelem szakos pedagógus tolmácsolásában, mely élővé tette mindazt a bátorságot és önfeláldozást, amit elődeink tanúsítottak hazánk szabadságáért.

Az emlékezés koszorúit helyezte el Kozsuch Kornél, Kondoros alpolgármestere, Szebegyinszki Attila jegyző, Sutyinszky Zoltán, a Kondorosi Petőfi István Általános Iskola főigazgatója és az iskola diákjai, valamint Rigler Ivett, a Dérczy Ferenc Könyvtár vezetője.