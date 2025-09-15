szeptember 15., hétfő

Megemlékezés

3 órája

Fejet hajtottak Erdős-tarcsai Fejér Sándor honvéd hadnagy síremlékénél

Százhetvenhét évvel ezelőtt, 1848. szeptember 11-én Jellasics horvát bán csapatai átlépték a Drávát – ezzel kezdetét vette a magyar szabadságharc fegyveres küzdelme. E jeles évfordulón Kondoros városa mély tisztelettel hajtott fejet a hétvégén Erdős-tarcsai Fejér Sándor honvéd hadnagy síremlékénél.

Nyemcsok László
Fejet hajtottak Erdős-tarcsai Fejér Sándor honvéd hadnagy síremlékénél

Erdős-tarcsai Fejér Sándor honvéd hadnagy síremlékénél tartották a megemlékezést

A Dérczy Ferenc Könyvtár és Közösségi Ház szervezésében megrendezett hétvégi ünnepségen rendhagyó történelemóra hangzott el Klucsik Árpád történelem szakos pedagógus tolmácsolásában, mely élővé tette mindazt a bátorságot és önfeláldozást, amit elődeink tanúsítottak hazánk szabadságáért.

Az emlékezés koszorúit helyezte el Kozsuch Kornél, Kondoros alpolgármestere, Szebegyinszki Attila jegyző, Sutyinszky Zoltán, a Kondorosi Petőfi István Általános Iskola főigazgatója és az iskola diákjai, valamint Rigler Ivett, a Dérczy Ferenc Könyvtár vezetője.

 

 

