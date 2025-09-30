Nevük sem volt az érintéstől is rettegő vizsláknak - megrázó fotók

Az emberi kegyetlenség sajnos még mindig nem ismer határokat. Újra és újra megdöbbenünk, pedig azt hisszük, már mindent láttunk. Két magyar vizsla – igazi nemzeti kincs – csontsoványra fogyva, az érintéstől rettegve élt eddig lelketlen „gazdája” mellett.

Rettenetes állapotban találtak rájuk, most felcsillant a remény a szemükben Forrás: Facebook

– Teljesen véletlenül szereztünk tudomást a helyzetükről, és 24 órán belül sikerült őket kimenteni abból a pokolból - olvasható a Mezőhegyesi Állatvédők Egyesületének Facebook-oldalán.

A VizslaVilág Magyarvizsla Fajtamentés, Kovács Ildikó vezetésével, azonnal felajánlotta, hogy átveszi őket – így hozzáértő, szerető kezek közé kerültek. Most már biztonságban vannak. Hamarosan nevük is lesz, és megtapasztalhatják, milyen az, amikor nemcsak vegetálni, hanem élni lehet.