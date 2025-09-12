Agyő, Elvira, megjött Emma – megnéztük, mit kínál a MÁV női arca

Végleg lekapcsolták az ELVIRA menetrendi keresőt, amely évtizedeken át szolgálta az utasokat, helyette jött az új rendszer, az EMMA.

ELVIRA elbúcsúzott, érkezett EMMA. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

– Az ELVIRA menetrendi kereső és a hozzá kapcsolódó internetes jegyvásárlási rendszer megújult, ezért a régi ELVIRA (elvira.mav-start.hu) oldal a továbbiakban nem használható. Kérik, hogy menetrendi információk keresésre használja az emma.mav.hu oldalt – írta az egykori ELVIRA oldalon a MÁV Személyszállítási Zrt.

Az EMMA oldal egyébként valóban más, mint a korábbi ELVIRA. A menetrendi keresőhöz térkép is kapcsolódik, amely mutatja, hogy az adott járat, milyen útvonalon közlekedik, ahogy az oldal látogatóját át is navigálja az online jegyvásárlási lehetőségre.