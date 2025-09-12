szeptember 12., péntek

Mária névnap

20°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változás

1 órája

Agyő, Elvira, megjött Emma – megnéztük, mit kínál a MÁV női arca

Címkék#térkép#MÁV#internetes#menetrendi#kereső#Emma

Fontos változás lépett életbe a MÁV-nál. Elköszönt Elvira, de már itt van Emma.

Papp Gábor

Végleg lekapcsolták az ELVIRA menetrendi keresőt, amely évtizedeken át szolgálta az utasokat, helyette jött az új rendszer, az EMMA.

Female,Backpacker,Wearing,Red,Backpack,Is,Using,Smartphone,At,Train
ELVIRA elbúcsúzott, érkezett EMMA. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

– Az ELVIRA menetrendi kereső és a hozzá kapcsolódó internetes jegyvásárlási rendszer megújult, ezért a régi ELVIRA (elvira.mav-start.hu) oldal a továbbiakban nem használható. Kérik, hogy menetrendi információk keresésre használja az emma.mav.hu oldalt – írta az egykori ELVIRA oldalon a MÁV Személyszállítási Zrt.

Az EMMA oldal egyébként valóban más, mint a korábbi ELVIRA. A menetrendi keresőhöz térkép is kapcsolódik, amely mutatja, hogy az adott járat, milyen útvonalon közlekedik, ahogy az oldal látogatóját át is navigálja az online jegyvásárlási lehetőségre.

 

 


 


 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu