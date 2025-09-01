Első randik Békésben: megható történetek, amik mosolyt csalnak az arcodra

szeptember 1., hétfő

A romantika nem mindig ott talál meg minket, ahol gondolnánk. Buszpályaudvar, mint első randi helyszíne? Igen, lehetséges! Sőt, valakinek nemcsak az első csók, hanem egy egész élet kezdődött ott: szerelem, házasság, három gyerek.

Tóth Nikolett

Mindenkinek van egy emlékezetes első randija – és minden helynek megvan a maga romantikája. Éppen ezért nemrégiben egy fontos kérdést tettünk fel a Beol Facebook-oldalán. Arra voltunk kíváncsiak, kinek-hol volt az első randija Békésben, milyen volt az a bizonyos első találkozás? Nos, a kérdésekre nem kellett sokat várni.

Első randi helyszíne lehet egy buszállomás is.
Akár egy buszpályaudvar is lehet első randi helyszíne, a csabai buszállomáson is le lehet ülni ismerkedni. Fotó: MW-archív

Első randi Békésben – de hol? A helyiek elárulták, ők hol estek szerelembe

A Facebook-oldalunkon nemrégiben feltett kérdésre, Első randi Békésben, de hol?, rengeteg válasz érkezett. Volt itt nosztalgia, nevetés, egy kis helyi romantika és persze pár ikonikus helyszín is.

Romantika a buszpályán?

Egy hozzászóló például ezt írta:

Gyulán a buszpályaudvaron!  Majdnem lekéstem az iskola miatt! Én 15, ő 17 volt. Azóta eltelt majdnem 17 év, van három szépséges gyerekünk, és még mindig imádom a macim! 

Na, ugye, hogy nem mindig kell a rózsaszirmokkal leszórt, naplementés tengerpart. Néha a buszállomás a legromantikusabb hely a világon.

A klasszikus: Gyula és környéke

Nem meglepő, hogy sokan említették Gyulát, a várat, az Almásy-kastélyt, vagy épp a város bájos, sétára csábító utcáit.

Romantikus pillanatok megélésére tökéletes város

– írta valaki, és nem is tudunk vitatkozni.

A Gyulai fürdő és a Gyopárosfürdő is szóba került – mert hát mi mutatja meg jobban egy randipartner valódi arcát, mint a vizes élmények?

Természetben andalogni – örök klasszikus

A válaszadók nem feledkeztek meg a természetes randipontokról sem:

  • Szanazug
  • Póstelek
  • Szabadkígyós – kastély és park
  • Doboz, liget
    – ezek mind a csendes beszélgetések, a kéz a kézben andalgás és az elmélyülő pillantások tökéletes helyszínei.
randi, helyszín
A szabadkígyósi kastély kertje egész évben lehetőséget ad egy romantikus sétára. Fotó: MW-archívum

Városi randik

Vannak, akik inkább a városi hangulatra szavaznak. Békéscsabán például a Csaba Center és a Csodavár is említésre került, míg Békésen a Manna kávézó lett sokak kedvence – egy jó kávé vagy süti mellől indult már nem egy nagy szerelem. És ne felejtsük el a Rózsa Büfét sem – ahol egy jó lángos mellett születhetnek a legédesebb pillanatok.

És ott van Szarvas, ahol a Mini Magyarország makettjei között bizony már nem egy nagybetűs kapcsolat szökkent szárba.

A szerelem bárhol utolér

A kommentek alapján egyértelmű: nem a helyszín számít, hanem az élmény. Aki jó társaságban van, annak a buszmegálló is romantikus, aki pedig rosszban, annak a legszebb kastélypark sem segít.

 

 

