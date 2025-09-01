5 órája
Első randik Békésben: megható történetek, amik mosolyt csalnak az arcodra
A romantika nem mindig ott talál meg minket, ahol gondolnánk. Buszpályaudvar, mint első randi helyszíne? Igen, lehetséges! Sőt, valakinek nemcsak az első csók, hanem egy egész élet kezdődött ott: szerelem, házasság, három gyerek.
Mindenkinek van egy emlékezetes első randija – és minden helynek megvan a maga romantikája. Éppen ezért nemrégiben egy fontos kérdést tettünk fel a Beol Facebook-oldalán. Arra voltunk kíváncsiak, kinek-hol volt az első randija Békésben, milyen volt az a bizonyos első találkozás? Nos, a kérdésekre nem kellett sokat várni.
Első randi Békésben – de hol? A helyiek elárulták, ők hol estek szerelembe
A Facebook-oldalunkon nemrégiben feltett kérdésre, „Első randi Békésben, de hol?”, rengeteg válasz érkezett. Volt itt nosztalgia, nevetés, egy kis helyi romantika és persze pár ikonikus helyszín is.
Romantika a buszpályán?
Egy hozzászóló például ezt írta:
Gyulán a buszpályaudvaron! Majdnem lekéstem az iskola miatt! Én 15, ő 17 volt. Azóta eltelt majdnem 17 év, van három szépséges gyerekünk, és még mindig imádom a macim!
Na, ugye, hogy nem mindig kell a rózsaszirmokkal leszórt, naplementés tengerpart. Néha a buszállomás a legromantikusabb hely a világon.
A klasszikus: Gyula és környéke
Nem meglepő, hogy sokan említették Gyulát, a várat, az Almásy-kastélyt, vagy épp a város bájos, sétára csábító utcáit.
Romantikus pillanatok megélésére tökéletes város
– írta valaki, és nem is tudunk vitatkozni.
A Gyulai fürdő és a Gyopárosfürdő is szóba került – mert hát mi mutatja meg jobban egy randipartner valódi arcát, mint a vizes élmények?
Természetben andalogni – örök klasszikus
A válaszadók nem feledkeztek meg a természetes randipontokról sem:
- Szanazug
- Póstelek
- Szabadkígyós – kastély és park
- Doboz, liget
– ezek mind a csendes beszélgetések, a kéz a kézben andalgás és az elmélyülő pillantások tökéletes helyszínei.
Városi randik
Vannak, akik inkább a városi hangulatra szavaznak. Békéscsabán például a Csaba Center és a Csodavár is említésre került, míg Békésen a Manna kávézó lett sokak kedvence – egy jó kávé vagy süti mellől indult már nem egy nagy szerelem. És ne felejtsük el a Rózsa Büfét sem – ahol egy jó lángos mellett születhetnek a legédesebb pillanatok.
És ott van Szarvas, ahol a Mini Magyarország makettjei között bizony már nem egy nagybetűs kapcsolat szökkent szárba.
A szerelem bárhol utolér
A kommentek alapján egyértelmű: nem a helyszín számít, hanem az élmény. Aki jó társaságban van, annak a buszmegálló is romantikus, aki pedig rosszban, annak a legszebb kastélypark sem segít.
