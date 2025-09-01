Első randik Békésben: megható történetek, amik mosolyt csalnak az arcodra

Mindenkinek van egy emlékezetes első randija – és minden helynek megvan a maga romantikája. Éppen ezért nemrégiben egy fontos kérdést tettünk fel a Beol Facebook-oldalán. Arra voltunk kíváncsiak, kinek-hol volt az első randija Békésben, milyen volt az a bizonyos első találkozás? Nos, a kérdésekre nem kellett sokat várni.

Akár egy buszpályaudvar is lehet első randi helyszíne, a csabai buszállomáson is le lehet ülni ismerkedni. Fotó: MW-archív

Első randi Békésben – de hol? A helyiek elárulták, ők hol estek szerelembe

A Facebook-oldalunkon nemrégiben feltett kérdésre, „Első randi Békésben, de hol?”, rengeteg válasz érkezett. Volt itt nosztalgia, nevetés, egy kis helyi romantika és persze pár ikonikus helyszín is.

Romantika a buszpályán?

Egy hozzászóló például ezt írta:

Gyulán a buszpályaudvaron! Majdnem lekéstem az iskola miatt! Én 15, ő 17 volt. Azóta eltelt majdnem 17 év, van három szépséges gyerekünk, és még mindig imádom a macim!

Na, ugye, hogy nem mindig kell a rózsaszirmokkal leszórt, naplementés tengerpart. Néha a buszállomás a legromantikusabb hely a világon.

A klasszikus: Gyula és környéke

Nem meglepő, hogy sokan említették Gyulát, a várat, az Almásy-kastélyt, vagy épp a város bájos, sétára csábító utcáit.

Romantikus pillanatok megélésére tökéletes város

– írta valaki, és nem is tudunk vitatkozni.

A Gyulai fürdő és a Gyopárosfürdő is szóba került – mert hát mi mutatja meg jobban egy randipartner valódi arcát, mint a vizes élmények?

Természetben andalogni – örök klasszikus

A válaszadók nem feledkeztek meg a természetes randipontokról sem:

Szanazug

Póstelek

Szabadkígyós – kastély és park

Doboz, liget

– ezek mind a csendes beszélgetések, a kéz a kézben andalgás és az elmélyülő pillantások tökéletes helyszínei.

A szabadkígyósi kastély kertje egész évben lehetőséget ad egy romantikus sétára. Fotó: MW-archívum

Városi randik

Vannak, akik inkább a városi hangulatra szavaznak. Békéscsabán például a Csaba Center és a Csodavár is említésre került, míg Békésen a Manna kávézó lett sokak kedvence – egy jó kávé vagy süti mellől indult már nem egy nagy szerelem. És ne felejtsük el a Rózsa Büfét sem – ahol egy jó lángos mellett születhetnek a legédesebb pillanatok.

És ott van Szarvas, ahol a Mini Magyarország makettjei között bizony már nem egy nagybetűs kapcsolat szökkent szárba.