1 órája
Titokzatos szökőkút ad oxigént a halaknak az Élővíz-csatornán
Az aszályos időjárás következtében a Fehér-Körösön nagyon alacsony vízhozam érkezik (300-500 l/s), mely nem biztosítja az Élővíz-csatorna megfelelő hatékonyságú vízfrissítését. A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság most különleges módon frissíti az Élővíz-csatorna vizét.
Mint a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság oldalán olvasható, az aszályvédekezés keretében Mintavevő Munkacsoportjuk folyamatosan monitorozza az Élővíz-csatorna vizét is.
Élővíz-csatorna: szökőkútszerűen segítenek
A kedvezőtlen hidrobiológiai körülmények miatt a csatorna gyulai belterületi szakaszán halpipálás tapasztalható, mivel az oldott oxigéntartalom lecsökkent. A halpusztulás elkerülése érdekében, a vízfolyás levegőztetésétszeptember 9-én megkezdték egy Truxor típusú úszó nádvágógépre telepített szivattyú segítségével, amely a felszívott vizet „szökőkútszerűen” jelentős oxigénbevitel mellett juttatja vissza a csatornába. A levegőztetést több napon keresztül végzik.
Szalonnák úsztak a vízen
Korábbi cikkünkben arról írtunk, hogy milyen áldatlan állapotok alakultak ki az Élővíz-csatornán, és szalonnák is „úsztak” a vízen. A KÖVIZIG ebben az esetben is beavatkozott.
