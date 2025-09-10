Titokzatos szökőkút ad oxigént a halaknak az Élővíz-csatornán

Mint a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság oldalán olvasható, az aszályvédekezés keretében Mintavevő Munkacsoportjuk folyamatosan monitorozza az Élővíz-csatorna vizét is.

Az Élővíz-csatornán nagy szükség van a beavatkozásra. Fotó: Jobbágy Zoltán, Bujdosó Szabolcs

Élővíz-csatorna: szökőkútszerűen segítenek

A kedvezőtlen hidrobiológiai körülmények miatt a csatorna gyulai belterületi szakaszán halpipálás tapasztalható, mivel az oldott oxigéntartalom lecsökkent. A halpusztulás elkerülése érdekében, a vízfolyás levegőztetésétszeptember 9-én megkezdték egy Truxor típusú úszó nádvágógépre telepített szivattyú segítségével, amely a felszívott vizet „szökőkútszerűen” jelentős oxigénbevitel mellett juttatja vissza a csatornába. A levegőztetést több napon keresztül végzik.

Szalonnák úsztak a vízen

Korábbi cikkünkben arról írtunk, hogy milyen áldatlan állapotok alakultak ki az Élővíz-csatornán, és szalonnák is „úsztak” a vízen. A KÖVIZIG ebben az esetben is beavatkozott.