1 órája
A bűz és látvány még a sokat látott szakembereket is megdöbbentette
Még a sokat látott szakembereket is meghökkentette, hogy mi került az élővízbe néhány nappal ezelőtt. A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársainak úszó nádvágógép segítségével kellett eltávolítaniuk az egészen megdöbbentő és erősen bűzlő dolgot az Élővíz-csatorna vizéből.
„Gangesz folyó Békésen, jelezték felém, hogy több állati tetem került az Élővíz-csatorna vizébe. Élővíznek én már nem nevezem, mert elviselhetetlen a bűz. Azért megdöbbentő, hogy húsipari termékek is úszkálnak a békési Gangeszben. A képen a szaknyelv szerint szakított császárok láthatóak.” – írta a Békési Fórumban Zubán István, aki megdöbbentő fotókat is csatolt a poszthoz.
Az Élővíz-csatorna érintett szakaszára siettek
Megkerestük a kérdésben a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságot. A KÖVIZIG-nél kérdésünkre kiemelték, jelzésünkre Gyulai Szakaszmérnökségük munkatársai azonnal a helyszínre mentek.
Úszó nádvágógép kellett
A területet felmérve, az a döntés született, hogy egy úszó nádvágógép segítségével távolítják el a víz felszínéről a húsipari termékeket, melyeket kiemelés után ártalmatlanításra elszállítottak.
Nem ez volt az első eset
Kérdésünkre megerősítették, az Élővíz-csatorna vízminőségét a KÖVIZIG Mintavevő Munkacsoportja folyamatosan ellenőrzi.
– Sajnos nem ez az első eset, hogy Békés belterületén valaki állati tetemet, húsipari terméket dob az Élővíz-csatornába. Észleléskor ezt minden esetben eltávolítják a vízfolyásból – tették hozzá.
