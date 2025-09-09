A bűz és látvány még a sokat látott szakembereket is megdöbbentette

„Gangesz folyó Békésen, jelezték felém, hogy több állati tetem került az Élővíz-csatorna vizébe. Élővíznek én már nem nevezem, mert elviselhetetlen a bűz. Azért megdöbbentő, hogy húsipari termékek is úszkálnak a békési Gangeszben. A képen a szaknyelv szerint szakított császárok láthatóak.” – írta a Békési Fórumban Zubán István, aki megdöbbentő fotókat is csatolt a poszthoz.

Az Élővíz-csatorna vizébe nem először került húsipari termék. Fotó: Zubán István

Az Élővíz-csatorna érintett szakaszára siettek

Megkerestük a kérdésben a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságot. A KÖVIZIG-nél kérdésünkre kiemelték, jelzésünkre Gyulai Szakaszmérnökségük munkatársai azonnal a helyszínre mentek.

Úszó nádvágógép kellett

A területet felmérve, az a döntés született, hogy egy úszó nádvágógép segítségével távolítják el a víz felszínéről a húsipari termékeket, melyeket kiemelés után ártalmatlanításra elszállítottak.

Nem ez volt az első eset

Kérdésünkre megerősítették, az Élővíz-csatorna vízminőségét a KÖVIZIG Mintavevő Munkacsoportja folyamatosan ellenőrzi.

– Sajnos nem ez az első eset, hogy Békés belterületén valaki állati tetemet, húsipari terméket dob az Élővíz-csatornába. Észleléskor ezt minden esetben eltávolítják a vízfolyásból – tették hozzá.