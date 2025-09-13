3 órája
Újra friss víz folyik az Élővíz-csatornában
Az Élővíz-csatorna békési belterületi szakaszán is frissítik a vízkészletet. A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint az Élővíz-csatorna békési szakaszának átöblítését szerdán kezdték meg.
A hidrológiai helyzet javulásának köszönhetően a Fekete-Körösön nagyobb vízhozam érkezett, amely többlet vízkészletet eredményezett a Békési duzzasztó hatásterületén, így lehetőségük nyílt a Dánfoki szivornya néhány napos üzemeltetésére és az Élővíz-csatorna békési belterületi szakaszának „átöblítésére”, melyet szerdán kezdték meg – tájékoztatott a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság a frissítésről.
Az Élővíz-csatorna vízéből levezették a békalencsét
A jelentősebb vízmozgás segítségével a békalencsét és egyéb vízinövényzetet a békési gazkiszedőhöz vezették le, majd onnan kollégáik kézi- és gépi erővel távolítják el azt. A zöldhulladékot komposztáló telepre, a kommunális hulladékot pedig hulladéklerakó telepre szállítják.
Ezen intézkedéssel az Élővíz-csatorna békési belterületi szakaszán is javult a víz minősége, melyet mintavevő munkacsoportjuk mérései is igazolnak.
