Elismeréseket adtak át a békéscsabai közgyűlésen: ők a díjazottak – galériával
Számos témát napirendre vettek csütörtökön a békéscsabai képviselők. Átadták a békéscsabai városi közgyűlés elismerését.
Egy olyan ügy hozta leginkább lázba csütörtökön a békéscsabai városi közgyűlés tagjait, amely nem szerepelt az előzetesen javasolt témák között. Ez pedig az volt, hogy a szingapúri cég, a Vulcan Shield Global egy 280 milliárd forintos beruházásban 2500 munkahelyet teremt Békéscsabán. Természetesen más, fontos témák is napirendre kerültek: elismeréseket is átadtak.
Átadták a békéscsabai városi közgyűlés elismerését
A városi közgyűlés ünnepséggel indult. A grémium nevében Szarvas Péter polgármester átadta
- egyrészt Bácsfalvi Szilvia, a Center Mozi vezetője,
- másrészt Kadelka László nyugalmazott színházi főügyelő
számára a városi közgyűlés elismerését.
Bácsfalvi Szilvia a nyitás óta vezeti a Center Mozit
A Center Mozi – amit a 2001-es nyitása óta Bácsfalvi Szilvia irányít – komoly szerepet vállal a város és a vármegye kulturális életében, a közösségi művelődés különleges színtereként. Fontos közszolgálati szerep is betudható neki, köszönhetően annak, hogy országos szinten is kuriózumnak számító közösségi programoknak, sorozatoknak, kluboknak ad otthont. Érdekesség: szépkorúaknak is indítottak filmklubot, amelyhez közel 300-an csatlakoztak.
Bácsfalvi Szilvia kiemelte: közös munka eredménye az elismerés. A kezdetektől az a cél, hogy a Center Mozi minden békéscsabai filmszínháza legyen, a kisgyermektől a nyugdíjasig. A jövőben is szeretnék, hogy közösségépítő, értékteremtő hely legyen a mozi. A pénzdíját felajánlotta, szeretné, ha lenne egy mozira utaló emléktábla a Phaedra homlokzatán, ahol sok éven át voltak vetítések.
Kadelka László maradandót alkotott a Jókai színházban
Kadelka László 1943-ban született Budapesten, 17 évesen helyezkedett el a Nemzeti Színházban, ahol évtizedeket húzott le, és folyamatosan haladt előre a ranglétrán. 2010-ben érkezett Békéscsabára, a Jókai színházba, a színitanház növendékeinek tartott kurzusokat, majd ügyelőként is dolgozott. Hitvallása szerint a színházi ügyelő feladata karmesterként összehangolni, irányítani a folyamatokat. A főügyelő Békéscsabán is maradandót, értéket alkotott.
Kadelka László úgy fogalmazott, hogy „gyüttmentként” nem gondolta volna, hogy ilyen helyzetbe kerül. Kiemelte, hogy az elmúlt években a Békéscsabai Jókai Színház felkerült Európa kulturális térképére. Beszélt arról, hogy a színház egy rendkívül érzékeny műfaj, a társulat alig negyede áll művészekből, a többiek háttéremberek. A véleménye szerint szükség lenne az épület renoválására.
Közgyűlés BékéscsabánFotók: Bencsik Ádám
Köszöntötték azokat is, akik állami elismerést kaptak
Azokat a békéscsabai, békéscsabai kötődésűeket ugyancsak köszöntötték az ünnepségen, akik a közelmúltban érdemeltek ki állami elismerést.
