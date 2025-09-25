szeptember 25., csütörtök

Ünnepség

37 perce

Elismeréseket adtak át a békéscsabai közgyűlésen: ők a díjazottak – galériával

Számos témát napirendre vettek csütörtökön a békéscsabai képviselők. Átadták a békéscsabai városi közgyűlés elismerését.

Licska Balázs

Egy olyan ügy hozta leginkább lázba csütörtökön a békéscsabai városi közgyűlés tagjait, amely nem szerepelt az előzetesen javasolt témák között. Ez pedig az volt, hogy a szingapúri cég, a Vulcan Shield Global egy 280 milliárd forintos beruházásban 2500 munkahelyet teremt Békéscsabán. Természetesen más, fontos témák is napirendre kerültek: elismeréseket is átadtak.

Szarvas Péter elismerést ad át Bácsfalvi Szilviának
Szarvas Péter polgármester adta át a közgyűlés elismerését Bácsfalvi Szilvia számára. Fotó: Bencsik Ádám

Átadták a békéscsabai városi közgyűlés elismerését

A városi közgyűlés ünnepséggel indult. A grémium nevében Szarvas Péter polgármester átadta

  • egyrészt Bácsfalvi Szilvia, a Center Mozi vezetője,
  • másrészt Kadelka László nyugalmazott színházi főügyelő

számára a városi közgyűlés elismerését.

Bácsfalvi Szilvia a nyitás óta vezeti a Center Mozit

A Center Mozi – amit a 2001-es nyitása óta Bácsfalvi Szilvia irányít – komoly szerepet vállal a város és a vármegye kulturális életében, a közösségi művelődés különleges színtereként. Fontos közszolgálati szerep is betudható neki, köszönhetően annak, hogy országos szinten is kuriózumnak számító közösségi programoknak, sorozatoknak, kluboknak ad otthont. Érdekesség: szépkorúaknak is indítottak filmklubot, amelyhez közel 300-an csatlakoztak.

Bácsfalvi Szilvia kiemelte: közös munka eredménye az elismerés. A kezdetektől az a cél, hogy a Center Mozi minden békéscsabai filmszínháza legyen, a kisgyermektől a nyugdíjasig. A jövőben is szeretnék, hogy közösségépítő, értékteremtő hely legyen a mozi. A pénzdíját felajánlotta, szeretné, ha lenne egy mozira utaló emléktábla a Phaedra homlokzatán, ahol sok éven át voltak vetítések.

Kadelka László maradandót alkotott a Jókai színházban

Kadelka László 1943-ban született Budapesten, 17 évesen helyezkedett el a Nemzeti Színházban, ahol évtizedeket húzott le, és folyamatosan haladt előre a ranglétrán. 2010-ben érkezett Békéscsabára, a Jókai színházba, a színitanház növendékeinek tartott kurzusokat, majd ügyelőként is dolgozott. Hitvallása szerint a színházi ügyelő feladata karmesterként összehangolni, irányítani a folyamatokat. A főügyelő Békéscsabán is maradandót, értéket alkotott. 

kadelka lászló
Szarvas Péter gratulál Kadelka Lászlónak. Fotó: Bencsik Ádám

Kadelka László úgy fogalmazott, hogy „gyüttmentként” nem gondolta volna, hogy ilyen helyzetbe kerül. Kiemelte, hogy az elmúlt években a Békéscsabai Jókai Színház felkerült Európa kulturális térképére. Beszélt arról, hogy a színház egy rendkívül érzékeny műfaj, a társulat alig negyede áll művészekből, a többiek háttéremberek. A véleménye szerint szükség lenne az épület renoválására. 

Közgyűlés Békéscsabán

Fotók: Bencsik Ádám

Köszöntötték azokat is, akik állami elismerést kaptak

Azokat a békéscsabai, békéscsabai kötődésűeket ugyancsak köszöntötték az ünnepségen, akik a közelmúltban érdemeltek ki állami elismerést.


 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
