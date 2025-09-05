szeptember 5., péntek

Gyász

2 órája

Elhunyt Kásler Miklós egyetemi tanár

Pénteken késő délután érkezett az MTI közleménye: életének 76. évében elhunyt Kásler Miklós Széchenyi-díjas egyetemi tanár.

Beol.hu

–  Az MTI közleménye szerint életének 76. évében elhunyt Kásler Miklós Széchenyi-díjas egyetemi tanár. Kásler Miklós egész életében végig dolgozott, és tudását fejlesztette – közölte a Belügyminisztérium az MTI-vel pénteken. Mint írták, fájdalmas betegsége szenvedéseit életének 76. évében ajánlotta fel Krisztusnak a Magyar Nemzetért.

Kásler Miklós elhunyt.
Elhunyt Kásler Miklós. Fotó: Wikipédia

Elhunyt Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egykori minisztere

Kásler Miklós Istvánt a Belügyminisztérium saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.

Kásler Miklós a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója, 2018-tól 2022-ig az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere volt. A 2019-es Befolyás-barométer szerint ő volt Magyarország 25. legbefolyásosabb személye.

A delmagyar.hu részletes összeállítást is közölt pályájáról. Orvosi diplomáját a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerezte meg 1974-ben, majd több szakterületen is letette szakvizsgáit: sebészetből (1978), szájsebészetből (1988), plasztikai és rekonstrukciós sebészetből (1998), valamint onkológiából (2009).

1969-től a SZOTE Orvosi Vegytani Intézetében dolgozott demonstrátorként, 1971-től a Mikrobiológiai Intézetben TDK-tagként, majd 1974-től a SZOTE II. sz. Sebészeti Klinikán klinikai orvosként, 1978-tól tanársegédként.

 

